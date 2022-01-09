Кулеба: Вимоги Путіна щодо сфери впливу неправомірні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" неправомірними.

Джерело: Кулеба у Twitter

Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею — сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 9, 2022

Дослівно: "Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею — сфери впливу.

Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці".

Що передувало: Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля, аби Україна не вступала в НАТО.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на російсько-американські переговори щодо "гарантій безпеки" в Женеву, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.

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