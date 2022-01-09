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Кулеба: Вимоги Путіна щодо сфери впливу неправомірні

Неділя, 9 січня 2022, 21:20
фото Радіо Свобода

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" неправомірними.

Джерело: Кулеба у Twitter

Дослівно: "Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею — сфери впливу.

Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці".

Що передувало: Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля, аби Україна не вступала в НАТО.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на російсько-американські переговори щодо "гарантій безпеки" в Женеву, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.

Передісторія:

  • 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 
  • У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.
  • Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наполягає, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх переговорах між США та Росією з питань безпеки навколо України.
  • Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
  • Також очікується, що представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

Українська правда
Теми: Кулеба ДмитроПутінРосіяНАТО


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