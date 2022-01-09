Кулеба: Вимоги Путіна щодо сфери впливу неправомірні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" неправомірними.
Джерело: Кулеба у Twitter
Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею — сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 9, 2022
Дослівно: "Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею — сфери впливу.
Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці".
Що передувало: Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля, аби Україна не вступала в НАТО.
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на російсько-американські переговори щодо "гарантій безпеки" в Женеву, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.
Передісторія:
- 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".
- У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наполягає, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх переговорах між США та Росією з питань безпеки навколо України.
- Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
- Також очікується, що представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.