Глава МЗС Британії, яка мала прибути в Україну, захворіла на Covid

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, яка мала цього тижня відвідати Україну, захворіла на коронавірус.

Джерело: Трасс у twitter

Пряма мова: "Сьогодні (31 січня – ред.) ввечері я отримала позитивний результат на Covid.

На щастя, у мене було три щеплення. Тож буду працювати з дому, оскільки перебуваю на самоізоляції".

Що передувало: Повідомлялося, що Глава МЗС Британії Ліз Трасс цього тижня відвідає Україну.

Нагадаємо: прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.

Британські чиновники заявили, що особливих загроз британським дипломатам не було, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Британії.

Дії посольства були описані як запобіжні, і, як вважається, за останні 24 години не відбувалося нічого конкретного, що могло б спричинити рішення Британії.

Близько 30 британських дипломатів, включаючи посла, залишаються в Україні. Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що посольство в Києві продовжує працювати, але "важливо, щоб ми були готові до будь-якої ситуації".