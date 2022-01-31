Глава МЗС Британії, яка мала прибути в Україну, захворіла на Covid
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, яка мала цього тижня відвідати Україну, захворіла на коронавірус.
Джерело: Трасс у twitter
Пряма мова: "Сьогодні (31 січня – ред.) ввечері я отримала позитивний результат на Covid.
На щастя, у мене було три щеплення. Тож буду працювати з дому, оскільки перебуваю на самоізоляції".
Що передувало: Повідомлялося, що Глава МЗС Британії Ліз Трасс цього тижня відвідає Україну.
Нагадаємо: прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України.
Напередодні стало відомо, що Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.
Британські чиновники заявили, що особливих загроз британським дипломатам не було, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Британії.
Дії посольства були описані як запобіжні, і, як вважається, за останні 24 години не відбувалося нічого конкретного, що могло б спричинити рішення Британії.
Близько 30 британських дипломатів, включаючи посла, залишаються в Україні. Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що посольство в Києві продовжує працювати, але "важливо, щоб ми були готові до будь-якої ситуації".