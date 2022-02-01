Трюдо отримав позитивний тест на Covid
Вівторок, 1 лютого 2022, 03:47
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19.
Джерело: Трюдо у twitter
Пряма мова: "…у мене позитивний тест на COVID-19… продовжу працювати віддалено цього тижня, дотримуючись рекомендацій щодо охорони здоров’я".
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Деталі: Трюдо уточнив, що почувається добре. А також закликав усіх вакцинуватися проти коронавірусу.
Нагадаємо: Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його сім'я залишили в неділю свою оселю у Оттаві та вирушили у секретне місце.
Українська правда