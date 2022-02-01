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Трюдо отримав позитивний тест на Covid

Вівторок, 1 лютого 2022, 04:47
Трюдо, ФОТО: GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

Джерело: Трюдо у twitter

Пряма мова: "…у мене позитивний тест на COVID-19… продовжу працювати віддалено цього тижня, дотримуючись рекомендацій щодо охорони здоров’я".

Деталі: Трюдо уточнив, що почувається добре. А також закликав усіх вакцинуватися проти коронавірусу.

Нагадаємо: Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його сім'я залишили в неділю свою оселю у Оттаві та вирушили у секретне місце.

Українська правда
Теми: Канадакоронавірус
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