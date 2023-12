Нардепи одягли в Раді футболки на підтримку кримських політв'язнів

Верховна Рада та "Українська правда" провели акцію "121. Кримські політв'язні": 1 лютого народні депутати на відкритті 7 сесії парламенту одягли футболки на підтримку кримських татар, які стали заручниками Кремля.

Джерело :"Українська правда.", нардепи на трибуні Верховної Ради

Деталі: Декілька десятків депутатів вийшли до трибуни у футболках із іменами кримчан, які позбавлені свободи Росією.

Реклама:

Зображення до цієї акції розробив відомий український ілюстратор Сергій Майдуков, який працює з такими виданнями як The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal та ін

Нардепи Марія Мезенцева ("Слуга народу") та Рустем Умеров ("Голос") виступили на підтримку 121 заручника Кремля.

За 8 років окупації Криму Росією люди, які відмовляються приймати російські правила, стали мішенню для російських окупантів: їх звинувачують у тероризмі та загрозі територіальній цілісності Росії. І найвразливішою групою стали кримські татари.

ВІДЕО ДНЯ

За даними правозахисних організацій, нині у тюрмах окупованого Криму та інших регіонах Росії за різними звинуваченнями перебуває 121 людина.

Незважаючи на дипломатичний тиск, акції протести під посольствами в різних країнах, вимоги міжнародних правозахисних організацій, Росія відмовляється їх звільняти.

Акція "121.Кримські політв'язні" покликана привернути увагу до проблеми заручників Кремля, а також продемонструвати солідарність із ними.

Пряма мова Умерова: "Коли ти ув'язнений ворогом, без доступу до оперативних новин та під постійним тиском окупантів, кожна звістка про акцію підтримки із Києва чи іншого міста – важливий сигнал, що за твоє звільнення борються, про тебе не забули та всіма правовими та дипломатичним шляхами намагаються повернути додому.

Таких сигналів, як сьогоднішня акція підтримки, має бути більше".

Деталі: Даний захід є неполітичною, непартійною акцією Верховної Ради України та видання "Українська правда".

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва пояснила: "Цією подією ми хочемо показати, що Україна боротиметься за своїх громадян всіма доступними методами і Росія неодмінно рано чи пізно понесе відповідальність за свої злочини.

Також ми хочемо висловити свою підтримку родинам політв'язнів та усім українцям на окупованих територіях, які зазнають утисків з боку окупаційної влади".