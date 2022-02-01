Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кремль заперечив, що Росія відреагувала на відповідь США щодо "гарантій безпеки"

Вівторок, 1 лютого 2022, 13:15

Росія поки що не підготувала офіційну реакцію на американську відповідь на її пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков у вівторок, його цитує агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Під час спілкування з журналістами Пєскова попросили підтвердити заяву Держдепартаменту про те, що США отримали від Росії реакцію на письмові відповіді Москві.

"Ні. Там виникла плутанина. Це були інші міркування, дещо з іншої проблематики", - сказав представник Кремля.

"Поки що основної відповіді РФ на головну тему, напевно, нинішніх днів, передано не було. Поки що ця відповідь готується", - додав він.

Пєсков зазначив, що наразі невідомо, коли буде підготовлено офіційну реакцію Росії. 

"Це, коли президент вважатиме за необхідне. Я поки не можу сказати", - заявив він.

За словами Пєскова, Путін може торкнутися цієї теми під час пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у вівторок.

США 26 січня надали письмову відповідь, у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. 

НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. НАТО відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.

Теми: РосіяСША
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
Росія
У Бундестазі пояснили відмову Німеччини постачати зброю Україні
Ціна газу в Європі впала нижче 900 доларів за тисячу кубів: причини
Російська влада вимагає від ЗМІ видалити публікації про розслідування Навального
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...