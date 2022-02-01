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Кремль заперечив, що Росія відреагувала на відповідь США щодо "гарантій безпеки"

Вівторок, 1 лютого 2022, 12:15

Росія поки що не підготувала офіційну реакцію на американську відповідь на її пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков у вівторок, його цитує агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Під час спілкування з журналістами Пєскова попросили підтвердити заяву Держдепартаменту про те, що США отримали від Росії реакцію на письмові відповіді Москві.

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"Ні. Там виникла плутанина. Це були інші міркування, дещо з іншої проблематики", - сказав представник Кремля.

"Поки що основної відповіді РФ на головну тему, напевно, нинішніх днів, передано не було. Поки що ця відповідь готується", - додав він.

Пєсков зазначив, що наразі невідомо, коли буде підготовлено офіційну реакцію Росії. 

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"Це, коли президент вважатиме за необхідне. Я поки не можу сказати", - заявив він.

За словами Пєскова, Путін може торкнутися цієї теми під час пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у вівторок.

США 26 січня надали письмову відповідь, у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. 

НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. НАТО відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.

Теми: РосіяСША
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