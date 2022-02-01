Кремль заперечив, що Росія відреагувала на відповідь США щодо "гарантій безпеки"
Росія поки що не підготувала офіційну реакцію на американську відповідь на її пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки".
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков у вівторок, його цитує агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".
Під час спілкування з журналістами Пєскова попросили підтвердити заяву Держдепартаменту про те, що США отримали від Росії реакцію на письмові відповіді Москві.
"Ні. Там виникла плутанина. Це були інші міркування, дещо з іншої проблематики", - сказав представник Кремля.
"Поки що основної відповіді РФ на головну тему, напевно, нинішніх днів, передано не було. Поки що ця відповідь готується", - додав він.
Пєсков зазначив, що наразі невідомо, коли буде підготовлено офіційну реакцію Росії.
"Це, коли президент вважатиме за необхідне. Я поки не можу сказати", - заявив він.
За словами Пєскова, Путін може торкнутися цієї теми під час пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у вівторок.
США 26 січня надали письмову відповідь, у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи.
НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. НАТО відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.
Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.