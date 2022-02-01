Рада стоїть на порозі зміни системи голосування - Корнієнко

Верховна Рада планує переоснастити систему для голосування народних депутатів у сесійній залі.

Джерело: сайт Верховної Ради, який цитує першого заступника спікера ВР Олександра Корнієнка

Пряма мова Корнієнка: "Ми стоїмо вже на порозі великої реформи Парламенту, пов'язаної зі зміною системи голосування "Рада".

Зокрема, минулого тижня ми побачили, що вже не можемо ухвалювали державницькі рішення через певні технічні проблеми. Відповідне технічне переоснащення можливе лише в період між сесіями, тому що жоден із наших потенційних партнерів, підрядників не гарантував виконання робіт менш ніж за 40 днів. До того ж спершу має відбутися тендер".

Деталі: Корнієнко уточнив, що розглядається варіант, коли депутатам дозволять дистанційно працювати з документами та порядком денним пленарних засідань. Також можлива заміна крісел на робочих місцях народних депутатів.

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