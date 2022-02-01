Рада стоїть на порозі зміни системи голосування - Корнієнко

Верховна Рада планує переоснастити систему для голосування народних депутатів у сесійній залі.

Джерело: сайт Верховної Ради, який цитує першого заступника спікера ВР Олександра Корнієнка

Пряма мова Корнієнка: "Ми стоїмо вже на порозі великої реформи Парламенту, пов'язаної зі зміною системи голосування "Рада".

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Зокрема, минулого тижня ми побачили, що вже не можемо ухвалювали державницькі рішення через певні технічні проблеми. Відповідне технічне переоснащення можливе лише в період між сесіями, тому що жоден із наших потенційних партнерів, підрядників не гарантував виконання робіт менш ніж за 40 днів. До того ж спершу має відбутися тендер".

Деталі: Корнієнко уточнив, що розглядається варіант, коли депутатам дозволять дистанційно працювати з документами та порядком денним пленарних засідань. Також можлива заміна крісел на робочих місцях народних депутатів.

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