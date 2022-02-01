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Шмигаль обговорив з євродепутатами санкції проти РФ і протидію "Північному потоку-2"

Вівторок, 1 лютого 2022, 17:28
Шмигаль обговорив з євродепутатами санкції проти РФ і протидію Північному потоку-2
Зустріч Шмигаля з євродепутатами в будівлі Кабміну. Фото: пресслужба Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з делегацією Європейського парламенту, під час якої сторони обговорили економічні та енергетичні питання, а також ситуацію з безпекою навколо України.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає "Європейська правда".

"Ваш візит в Україну ще раз доводить прихильність Європейського Союзу підтримці нашої країни", - сказав Шмигаль, подякувавши ЄС за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Прем'єр-міністр та депутати Європарламенту обговорили економічні й енергетичні питання, а також безпекову ситуацію довкола України. Зокрема учасники зустрічі розглянули питання можливого посилення санкцій проти Росії та механізми протидії запуску проєкту "Північний потік-2". 

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З боку Європарламенту в зустрічі взяли участь голова комітету в закордонних справах Девід Макаллістер, голова підкомітету з питань безпеки та оборони Наталі Луазо, а також Віола фон Крамон-Таубадель, Тоніно Пікула, Адам Бєлан, Петрас Аустревічус, Радослав Сікорський, Яак Медісон, Майкл Галер та П’єтро Дуччі.

Раніше повідомлялося, що депутати Європарламенту здійснять візит до України з 30 січня по 2 лютого, щоб зібрати інформацію про поточну кризу та продемонструвати солідарність з українцями у "години невизначеності". 

Теми: ЄвропарламентШмигаль санкціїПівнічний потік-2
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