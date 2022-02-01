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Прем'єр Угорщини заявив, що угода між НАТО і Росією можлива

Вівторок, 1 лютого 2022, 19:36
ВіКТОР ОРБАН, ФОТО: GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає за можливе укладення договору між Росією та НАТО, який би забезпечив безпеку в регіоні.

Про це він заявив на пресконференції із президентом РФ Владіміром Путіним у Москві, повідомляє "Європейська правда".

"Ситуація складна і розбіжності значні. Те, чого хоче Росія, міг дізнатися весь світ, і очевидно, що відповіді дані на ці побоювання, тобто потреби безпеки з боку Росії, і відповідь НАТО на них поки що дуже далекі одна від одної. Ця відстань хоч і велика, але її не можна назвати непереборною", - сказав Орбан.

Угорський прем'єр додав, що відмінності в позиціях можуть бути вирішені і можна укласти такі угоди, які гарантуватимуть безпеку Росії та будуть прийнятними для країн-членів НАТО.

"Така домовленість можлива і я сподіваюся, що переговори в наступні дні та тижні призведуть до такої угоди", - зазначив він.

Нагадаємо, США 26 січня надали письмову відповідь, у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. 

НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. НАТО відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.

Теми: УгорщинаРосіяНАТО
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