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Новини 1 лютого: збільшення чисельності ЗСУ, обшуки на підприємствах Ахметова 

Вівторок, 1 лютого 2022, 20:25
Новини 1 лютого: збільшення чисельності ЗСУ, обшуки на підприємствах Ахметова 
зеленський у раді, фото: дмитро ларін, уп

Зеленський підписав указ про збільшення армії на 100 тисяч та вища зарплата військовим; силовики прийшли з обшуками на підприємства Ахметова — актуальні новини 1 лютого.

Про указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді підписав указ про зміцнення обороноздатності країни — він передбачає збільшення виплат усім військовим до рівня не нижче 3-х мінімальних зарплат, розробку концепції забезпечення військових житлом, збільшення протягом наступних 3 років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб.

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За його словами, документ підготували не тому що "скоро війна", а для того, аби був "мир". Також Зеленський пропонує розпочати підготовку законопроєкту про скасування обов’язкового призову через 2 роки з поступовим переходом на контрактну основу.

Така пропозиція президента з’явилась у контексті планів поступового переходу на формування особового складу Збройних сил за контрактом. 

Про обшуки та Ахметова

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На гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводять раптові слідчі дії. Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського, які спільно керують компанією.

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Теми: Збройні силиЗеленськийобшукиАхметов
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