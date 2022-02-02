Голова Пентагону в лютому відвідає Європу, зустрінеться з союзниками по НАТО
Середа, 2 лютого 2022, 03:20
У лютому міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Європи.
Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі в інтерв’ю "Голосу Америки"
Деталі: Зазначається, що Остін візьме участь в нараді міністрів оборони НАТО, організованій генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 16-17 лютого.
#BREAKING @SecDef Austin will travel to Europe later this month to meet with #NATO allies amid tensions with #Russia over #Ukraine , @PentagonPresSec tells me in @VOANews interview. Austin will attend the @NATO defense ministerial hosted by @NATOSecGen on Feb. 16-17
— Carla Babb (@CarlaBabbVOA) February 1, 2022
Нагадаємо:
- Візит відбудеться на тлі концентрації російських військ на кордоні з Україною.
- Раніше Ллойд Остін заявив, що Штати "дуже серйозно" ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною. Він сказав, що президент РФ Володимир Путін ухвалив остаточне рішення щодо використання цих сил проти України і що тепер у нього явно є така можливість - він має кілька варіантів, включаючи захоплення міст і значних територій, а також провокаційні політичні дії, такі як визнання сепаратистських територій. Водночас, за словами Остіна, конфлікт із Росією через Україну "не є неминучим" і "все ще є час та простір для дипломатії".