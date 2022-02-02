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Голова Пентагону в лютому відвідає Європу, зустрінеться з союзниками по НАТО

Середа, 2 лютого 2022, 02:20
Голова Пентагону в лютому відвідає Європу, зустрінеться з союзниками по НАТО
ФОТО: GETTY IMAGES

У лютому міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Європи.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі в інтерв’ю "Голосу Америки"

Деталі: Зазначається, що Остін візьме участь в нараді міністрів оборони НАТО, організованій генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 16-17 лютого.

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Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Візит відбудеться на тлі концентрації російських військ на кордоні з Україною.
  • Раніше Ллойд Остін заявив, що Штати "дуже серйозно" ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною. Він сказав, що президент РФ Володимир Путін ухвалив остаточне рішення щодо використання цих сил проти України і що тепер у нього явно є така можливість - він має кілька варіантів, включаючи захоплення міст і значних територій, а також провокаційні політичні дії, такі як визнання сепаратистських територій. Водночас, за словами Остіна, конфлікт із Росією через Україну "не є неминучим" і "все ще є час та простір для дипломатії". 

Теми: СШАНАТОЄвропа
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