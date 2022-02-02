Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Голова Пентагону в лютому відвідає Європу, зустрінеться з союзниками по НАТО

Середа, 2 лютого 2022, 03:20
ФОТО: GETTY IMAGES

У лютому міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Європи.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі в інтерв’ю "Голосу Америки"

Деталі: Зазначається, що Остін візьме участь в нараді міністрів оборони НАТО, організованій генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 16-17 лютого.

Нагадаємо:

  • Візит відбудеться на тлі концентрації російських військ на кордоні з Україною.
  • Раніше Ллойд Остін заявив, що Штати "дуже серйозно" ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною. Він сказав, що президент РФ Володимир Путін ухвалив остаточне рішення щодо використання цих сил проти України і що тепер у нього явно є така можливість - він має кілька варіантів, включаючи захоплення міст і значних територій, а також провокаційні політичні дії, такі як визнання сепаратистських територій. Водночас, за словами Остіна, конфлікт із Росією через Україну "не є неминучим" і "все ще є час та простір для дипломатії". 

Теми: СШАНАТОЄвропа
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони – Зеленський

Україна проведе військові навчання паралельно з Росією та Білоруссю 

Зустріч Зеленського і Бербок скасували через її відмову виступити проти "Північного потоку-2" – CNN

Посольство США у Києві розглядає можливість переїзду на захід України – ЗМІ

Україна показала на Олімпіаді найкращий за 20 років результат у супер-гіганті

Макрон: Зеленський "зняв" законопроєкт про деокупацію на вимогу Нормандії і Росії

Усі новини...
США
ЗМІ: США намагаються відмовити президента Бразилії Болсонару від візиту до Путіна
США: РФ не має права вето на членство України в НАТО, це справа України і Альянсу
Посольство США в Києві повідомляє, що відкрите та працює в повному обсязі
Останні новини
12:19
Путін пообіцяв Макрону поки не починати нових маневрів біля кордонів України – ЗМІ
12:12
Резніков назвав "найреалістичніший сценарій" російської агресії
12:01
Пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони – Зеленський
11:57
Колишній співробітник СБУ отримав 5,5 років тюрми за "бурштиновий хабар"
11:42
Шмигаль ініціює засідання РНБО, на якому можуть звільнити керівництво енергорегулятора
11:41
Ляшко назвав причини скорочення терміну самоізоляції при COVID-19
11:35
У Дії запустили опитування українців: які перші питання
11:34
У Києві стрибок хворих на Covid-19
11:28
УЗ призначає експериментальний поїзд зі Львова до Коломиї
11:27
Україна проведе військові навчання паралельно з Росією та Білоруссю 
Усі новини...