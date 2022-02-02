COVID-19 у світі: заразилися 2,8 мільйона людей

За добу 31 січня у світі виявили 2 863 792 випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема у Франції - 416 896 хворих, США – 264 693, Німеччині – 264 693. Крім того, в Бразилії – 171 028 інфікувань, в Індії - 158 576.

Україна, де 30 768 хворих, на 21 місці у світі між Іраном на Чехією, у Європі – на 11 місці.

11 168 людей у світі померли від вірусу за добу. За цим показником (192 смерті) Україна на 15 місці у світі і на 7 - серед європейських країн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Нагадаємо: 31 січня в Україні зафіксували 30 768 випадків коронавірусу. Госпіталізували 2 069 хворих, одужали 8 835 осіб.