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COVID-19 у світі: заразилися 2,8 мільйона людей

Середа, 2 лютого 2022, 03:40
COVID-19 у світі: заразилися 2,8 мільйона людей
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 31 січня у світі виявили 2 863 792 випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема у Франції -  416 896 хворих, США – 264 693, Німеччині – 264  693.  Крім того, в Бразилії – 171 028 інфікувань, в Індії  - 158 576.

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Україна, де 30 768 хворих, на 21 місці у світі між Іраном на Чехією, у Європі – на 11 місці.

11 168 людей у світі померли від вірусу за добу. За цим показником (192 смерті) Україна на 15 місці у світі і на 7 -  серед європейських країн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Нагадаємо: 31 січня в Україні зафіксували 30 768 випадків коронавірусу. Госпіталізували 2 069 хворих, одужали 8 835 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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