Одразу в двох навчальних закладах у США сталися стрілянини, троє загиблих

У двох навчальних закладах США сталися стрілянини – загинули щонайменше троє.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Інциденти сталися в штатах Монтана й Вірджинія.

Зокрема, одна стрілянина сталася вдень у вівторок в одному із навчальних центів міста Річфілд, штат Монтана. В Департаменті поліції Річфілда повідомили, що офіцери, які прибули на місце, виявили двох учнів з пораненнями на тротуарі біля парадного входу до школи. Підозрюваний втік одразу після стрілянини. Один з учнів помер від отриманих поранень, інший залишається в лікарні в критичному стані.

Ще один інцидент стався 1 лютого на території кампусу коледжу Bridgewater у Вірджинії - були застрелені два офіцери поліції, які охороняли студентське містечко. Поліція зараз розшукує 27-річного підозрюваного, мешканця штату Вірджинія.