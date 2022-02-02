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Одразу в двох навчальних закладах у США сталися стрілянини, троє загиблих

Середа, 2 лютого 2022, 06:29
Одразу в двох навчальних закладах у США сталися стрілянини, троє загиблих
ФОТО: GETTY IMAGES

У двох навчальних закладах США сталися стрілянини – загинули щонайменше троє.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Інциденти сталися в штатах Монтана й Вірджинія.

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Зокрема, одна стрілянина сталася вдень у вівторок  в одному із навчальних центів міста Річфілд, штат Монтана. В Департаменті поліції Річфілда повідомили, що офіцери, які прибули на місце, виявили двох учнів з пораненнями на тротуарі біля парадного входу до школи. Підозрюваний втік одразу після стрілянини. Один з учнів помер від отриманих поранень, інший залишається в лікарні в критичному стані.

Ще один інцидент стався 1 лютого на території кампусу коледжу Bridgewater у Вірджинії - були застрелені два офіцери поліції, які охороняли студентське містечко. Поліція зараз розшукує 27-річного підозрюваного, мешканця штату Вірджинія.

Теми: США
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