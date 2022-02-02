Головні новини вівторка і ночі: ДТП Трухіна, указ про обороноздатність

УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна; Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності країни – актуальні новини 1 лютого.

Про Трухіна

"Українська правда" оприлюднила розслідування з ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду" і обіцяє "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Він каже, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв "знайтися" потім та "віддячити". Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та "Слуга народу" порадив "нє ісполнять".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив після розслідування "Української правди", що Трухіну не місце у фракції та в партії.

Фракція "ЄС" вимагає відставки Дениса Монастирського.

Про указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді підписав указ про зміцнення обороноздатності країни — він передбачає збільшення виплат усім військовим до рівня не нижче 3-х мінімальних зарплат, розробку концепції забезпечення військових житлом, збільшення протягом наступних 3 років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб.

За його словами, документ підготували не тому що "скоро війна", а для того, аби був "мир". Також Зеленський пропонує розпочати підготовку законопроєкту про скасування обов’язкового призову через 2 роки з поступовим переходом на контрактну основу.

Така пропозиція президента з’явилась у контексті планів поступового переходу на формування особового складу Збройних сил за контрактом.

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