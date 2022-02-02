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Радники президентів США і Туреччини обговорили агресію РФ проти України

Середа, 2 лютого 2022, 08:51

Радник президнета США з національної безпеки Джейк Салліван і головний радник президента Туреччини Ібрагім Калін обговорили у вівторок свої зобов’язання "стримити подальшу агресію Росії проти України".

Про це заявили у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

"Вони підкреслили своє спільне зобов’язання як до продовження дипломатії, так і до спільних зусиль зі стримування подальшої російської агресії проти України", - заявила речниця Ради національної безпеки Емілі Горн.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну цього тижня.

Як відомо, Ердоган в останні тижні неодноразово пропонував посередництво Туреччини у перемовинах між Україною та Росією.

Читайте детальніше про це: Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною

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