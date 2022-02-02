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Четвер в Україні буде з помірними морозами і опадами

Середа, 2 лютого 2022, 11:32
Facebook Діденко

У четвер очікуються помірні нічні морози, а вдень температура коливатиметься близько нуля.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргидрометцентр

Пряма мова Діденко: "Четвер в Україні отримає від атмосфери всього потроху. На Заході, Півночі випадатиме сніг.

На Миколаївщині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі, в Криму,  Луганщині та Донеччині - мокрий сніг та дощ. У центральних областях, на Одещині, Херсонщині, Сумщині, Харківщині - без істотних опадів.

На дорогах або "каша", або ожеледиця - водії, не женіть сильно, бо й слизько, й доброчесним громадянам нові черевики заляпаєте".

 
скріншот

Деталі: Очікується, що температура повітря протягом дня четверга коливатиметься в межах від 3 морозу до 2 градусів тепла. На Півдні та в східних областях буде завтра найтепліше, +2+6 градусів.

У Києві 3-го лютого випадатиме періодично сніг. На дорогах також ожеледиця. Найближчої ночі -2-5 градусів, вдень у четвер в столиці від 2 морозу до 1 тепла.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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