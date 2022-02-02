Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Четвер в Україні буде з помірними морозами і опадами

Середа, 2 лютого 2022, 10:32
Четвер в Україні буде з помірними морозами і опадами
Facebook Діденко

У четвер очікуються помірні нічні морози, а вдень температура коливатиметься близько нуля.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргидрометцентр

Пряма мова Діденко: "Четвер в Україні отримає від атмосфери всього потроху. На Заході, Півночі випадатиме сніг.

Реклама:

На Миколаївщині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі, в Криму,  Луганщині та Донеччині - мокрий сніг та дощ. У центральних областях, на Одещині, Херсонщині, Сумщині, Харківщині - без істотних опадів.

На дорогах або "каша", або ожеледиця - водії, не женіть сильно, бо й слизько, й доброчесним громадянам нові черевики заляпаєте".

 
скріншот

Деталі: Очікується, що температура повітря протягом дня четверга коливатиметься в межах від 3 морозу до 2 градусів тепла. На Півдні та в східних областях буде завтра найтепліше, +2+6 градусів.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві 3-го лютого випадатиме періодично сніг. На дорогах також ожеледиця. Найближчої ночі -2-5 градусів, вдень у четвер в столиці від 2 морозу до 1 тепла.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
погода
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
Спека в Україні продовжує бити рекорди, але попереду полегшення
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: