Україна та Нідерланди узгодили дії задля стримування РФ від подальшої агресії - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра на переговорах у Києві погодили дії задля стримування РФ від подальшої агресії.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

Нідерландський міністр підтвердив, що Нідерланди рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та засуджують агресію Росії.

Кулеба детально поінформував його щодо агресивних дій Росії, які загрожують Україні, НАТО та ЄС.

Міністр наголосив на важливості зміцнення обороноздатності України, включно з постачанням оборонної зброї.

Окремою темою розмови стала співпраця в рамках Кримської платформи, взаємодія в галузях кібербезпеки та протидії російській дезінформації.

Сторони приділили особливу увагу спільній роботі задля встановлення справедливості за збиття пасажирського літака рейсу МН17 та притягнення до відповідальності винних у цьому злочині.

Міністри обговорили процес подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомлялося, до України прибули з візитом прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

Днями окремі депутати парламенту Нідерландів, у тому числі представник правлячої політсили Марка Рютте, висловились за надання Україні оборонної зброї.