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Зеленський: Все озброєння від західних партнерів – для захисту

Середа, 2 лютого 2022, 13:27
Зеленський і Рютте. фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що все озброєння, яке постачають західні партнери Україні, потрібне для захисту.

Джерело: глава держави на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві 2 лютого

Пряма мова: "Після того, як було окуповано частину наших територій, ми нарощуємо рівень нашої боєздатності і спроможності нашої армії. Ми фундаментально розуміємо, що нам потрібно. Я не готовий сьогодні публічно говорити, з якою країною про що ми детально домовляємося і що ми отримуємо. Для нас дуже важливо, що вся ця зброя, це все - захист.

Ми думаємо тільки про мир. Ми думаємо тільки про деокупацію територій і тільки дипломатичним шляхом. Ми говоримо про те, що більше ми не віддамо жодної ділянки нашої землі, не віддамо наші території, яка б ціна цієї справи не була".

Валентина Романенко, УП
Теми: Зеленськийвійна
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