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Прем'єр Нідерландів розповів, як вони готові підтримати Україну

Середа, 2 лютого 2022, 12:56
Прем'єр Нідерландів розповів, як вони готові підтримати Україну
Прапор Нідерландів. Фото pixabay.com

Нідерланди пропонують Україні допомогу для відбиття кібератак, з якими наша держава останнім часом зіштовхується все частіше.

Про це на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві розповів прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що головною темою його розмови з президентом Зеленським стала тривожна ситуація навколо українських кордонів. 

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За словами Рютте, Нідерланди виступають за деескалацію, діалог між США і НАТО та Росією, а також підтримують зусилля в Нормандському форматі.

"Я сподіваюсь, що цей діалог дасть рішення. Якщо ні – тоді Нідерланди абсолютно чітко говорять: подальша агресія стосовно України матиме серйозні наслідки. Ми працюємо в Європі в партнерстві зі Сполученими Штатами для того, щоб підготувати потужні пакети санкцій", – зазначив Рютте. 

Тим  часом, сказав Рютте, Нідерланди готові надати необхідну підтримку Україні.

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"Нідерланди будуть підтримувати Україну, як тільки можуть. Ми пропонуємо свою допомогу для відбиття кібернападів. Ми говорили про економічні відносини. Вони потужні і процвітають… Ми відреагували на пандемію та будемо говорити далі, як ми можемо розвивати наші двосторонні відносини. Тут можна багато зробити", – сказав нідерландський прем’єр.

Як повідомлялося, візит прем'єра Нідерландів до України є першим за 17 років.

Теми: НідерландиУкраїна
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