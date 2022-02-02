Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Майже половина українців кажуть, що Захід наданням Україні зброї стримує Росію

Середа, 2 лютого 2022, 13:17
Майже половина українців кажуть, що Захід наданням Україні зброї стримує Росію
Американський літак зі зброєю в аеропорту "Бориспіль". фото: ельдар сарахман, уп

Соціологи з’ясували, що близько 48,3% українців вважають, що надання Україні озброєнь з боку США та країн-членів НАТО скоріше стримує Росію від подальшої агресії.

Джерело: пресреліз спільного дослідження центру "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова

Деталі: Соціологи поставили опитаним запитання "Як Ви вважаєте, надання Україні озброєнь та проведення спільних військових  навчань зі США та країнами-членами ЄС і НАТО стримують чи провокують агресію Росії проти України?"

Реклама:

Серед тих, хто відповіли "скоріше стримують" – найбільше таку відповідь давали виборці партій "ЄС" (72,9%), "Слуга народу" (59,3%) і "Сила і честь" ексголови СБУ Ігоря Смєшка (54,6%).

На противагу, кожен третій українець (33%) вважає, що надання Заходом зброї для України "скоріше провокує Росію" на агресію.

З поміж тих, хто відповіли "скоріше провокують" найбільше виборців політичних партій "Опозиційна платформа – За життя" (70,4%) та "Наші" ексдепутата Євгенія Мураєва (72%).

ВІДЕО ДНЯ

Відносно менше таку відповідь давали виборці партій "Слуга народу" (26,7%) і "Європейська солідарність" (17%).

Водночас, майже кожен п’ятий опитаний (18,7%) не зміг відповісти на це питання.

 
Інфографіка: Центр "демініціативи"
 
Інфографіка: Центр "демініціативи"

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва  спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Передісторія: 

  • У цьому дослідженні соціологи також з’ясували, що майже половина українців готові долучитися до відсічі російській агресії в разі повномасштабного наступу.
  • Раніше соціологи з’ясували, що українці стали більше довіряти Збройним силам на тлі загрози російського вторгнення. 
  • Більше половини українців не вірять, що президент Володимир Зеленський зуміє дати належну відсіч в разі повномасштабного вторгнення Росії. Також і більше половини українців виступають проти двосторонніх перемовин Зеленського з російським президентом Владіміром Путіним щодо досягнення миру.
  • Наприкінці грудня 2021 року соціологи фіксували, що половина українців переконані в тому, що Росія здійснить повномасштабне вторгнення до України.

Українська правда, виправлено
Теми: соціологіяНАТОзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
соціологія
Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування
Понад 80% українців не бачать перемоги без повернення усіх територій
Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: