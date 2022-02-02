Майже половина українців кажуть, що Захід наданням Україні зброї стримує Росію

Американський літак зі зброєю в аеропорту "Бориспіль". фото: ельдар сарахман, уп

Соціологи з’ясували, що близько 48,3% українців вважають, що надання Україні озброєнь з боку США та країн-членів НАТО скоріше стримує Росію від подальшої агресії.

Джерело: пресреліз спільного дослідження центру "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова

Деталі: Соціологи поставили опитаним запитання "Як Ви вважаєте, надання Україні озброєнь та проведення спільних військових навчань зі США та країнами-членами ЄС і НАТО стримують чи провокують агресію Росії проти України?"

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Серед тих, хто відповіли "скоріше стримують" – найбільше таку відповідь давали виборці партій "ЄС" (72,9%), "Слуга народу" (59,3%) і "Сила і честь" ексголови СБУ Ігоря Смєшка (54,6%).

На противагу, кожен третій українець (33%) вважає, що надання Заходом зброї для України "скоріше провокує Росію" на агресію.

З поміж тих, хто відповіли "скоріше провокують" найбільше виборців політичних партій "Опозиційна платформа – За життя" (70,4%) та "Наші" ексдепутата Євгенія Мураєва (72%).

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Відносно менше таку відповідь давали виборці партій "Слуга народу" (26,7%) і "Європейська солідарність" (17%).

Водночас, майже кожен п’ятий опитаний (18,7%) не зміг відповісти на це питання.

Інфографіка: Центр "демініціативи"

Інфографіка: Центр "демініціативи"

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

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