Майже половина українців кажуть, що Захід наданням Україні зброї стримує Росію
Соціологи з’ясували, що близько 48,3% українців вважають, що надання Україні озброєнь з боку США та країн-членів НАТО скоріше стримує Росію від подальшої агресії.
Джерело: пресреліз спільного дослідження центру "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова
Деталі: Соціологи поставили опитаним запитання "Як Ви вважаєте, надання Україні озброєнь та проведення спільних військових навчань зі США та країнами-членами ЄС і НАТО стримують чи провокують агресію Росії проти України?"
Серед тих, хто відповіли "скоріше стримують" – найбільше таку відповідь давали виборці партій "ЄС" (72,9%), "Слуга народу" (59,3%) і "Сила і честь" ексголови СБУ Ігоря Смєшка (54,6%).
На противагу, кожен третій українець (33%) вважає, що надання Заходом зброї для України "скоріше провокує Росію" на агресію.
З поміж тих, хто відповіли "скоріше провокують" найбільше виборців політичних партій "Опозиційна платформа – За життя" (70,4%) та "Наші" ексдепутата Євгенія Мураєва (72%).
Відносно менше таку відповідь давали виборці партій "Слуга народу" (26,7%) і "Європейська солідарність" (17%).
Водночас, майже кожен п’ятий опитаний (18,7%) не зміг відповісти на це питання.
Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Передісторія:
- У цьому дослідженні соціологи також з’ясували, що майже половина українців готові долучитися до відсічі російській агресії в разі повномасштабного наступу.
- Раніше соціологи з’ясували, що українці стали більше довіряти Збройним силам на тлі загрози російського вторгнення.
- Більше половини українців не вірять, що президент Володимир Зеленський зуміє дати належну відсіч в разі повномасштабного вторгнення Росії. Також і більше половини українців виступають проти двосторонніх перемовин Зеленського з російським президентом Владіміром Путіним щодо досягнення миру.
- Наприкінці грудня 2021 року соціологи фіксували, що половина українців переконані в тому, що Росія здійснить повномасштабне вторгнення до України.