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Кулеба хоче від ЄС більше конкретики щодо санкцій проти РФ

Середа, 2 лютого 2022, 17:14
ДМИТРО КУЛЕБА ФОТО: МЗС

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ЄС надати більше конкретики щодо санкцій у разі військової ескалації з боку РФ і донести до росіян зміст цих санкцій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав під час брифінгу для іноземних журналістів.

За словами міністра, найкраще, що ЄС і його держави-члени можуть зробити зараз це три речі.

"Перше - залишайтеся твердими і єдиними у неприйнятті російських ультиматумів і вимог" - заявив він.

"Друге – фіналізуйте перелік санкцій, які ви готові накласти у разі військової ескалації з боку Росії і зробіть його доступним для росіян, щоб вони побачили, що чекає на них. Бо досі ми чули дискусії про серйозність санкцій, але час переходити до конкретики, в іншому випадку Росія може подумати, що все це блеф" - наголосив Кулеба.

Третім елементом, за словами міністра, є допомога Україні у зміцненні її оборони, зокрема, у сфері кібербезпеки.

"Кожна країна сама може обрати найбільш прийнятний для себе шлях допомоги Україні. Хтось може надавати зброю, інші можуть зосередитися на амуніції, але найважливіше те, що кожен демонструє політичну волю зміцнювати захист України" - зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що цього тижня Єврокомісія завершить роботу над пакетом потужних потенційних санкцій проти Російської Федерації.

Офіційно у Єврокомісії не повідомляли жодних деталей потенційних санкцій. 

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що "частиною стримування є не давати інформацію", однак запевнив, що їх застосують "у належний момент". 

Джерела європейських ЗМІ при цьому повідомляли, що країни ЄС продовжують розходитися в думках щодо того, як реагувати на різні сценарії, та обговорюють, які дії РФ вважатимуться вторгненням. 

Теми: санкціїЄСРосіяКулеба Дмитро
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