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МВФ готовий підтримати країни, які постраждають у разі відключення РФ від SWIFT

Середа, 2 лютого 2022, 18:50
Лого МВФ біля штаб-квартири організації у Вашинґтоні, США. Фото: Getty images

Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, які можуть постраждати від будь-яких побічних ефектів російсько-українського конфлікту та санкцій, запроваджених західними урядами щодо РФ.

Про це заявила в середу директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Георгієва сказала, що санкції неминуче перервуть деякі фінансові операції та функціонування фінансової системи, особливо якщо Росія буде обмежена в мережі фінансових транзакцій SWIFT.

"Якщо ми опинимося в ситуації, в якій є побічні ефекти, які вимагають більшої участі МВФ для інших країн, ми, звичайно, допоможемо. У нас все ще є близько 700 мільярдів доларів кредитної спроможності", - заявила Георгієва.

Раніше повідомлялося, що США планують ввести санкції проти російських банків, державних компаній та імпортного сектора країни, якщо РФ вирішить знову вторгнутися в Україну.

Утім зазначалося, що санкції, спрямовані на експорт нафти і газу з Москви, не розглядаються, принаймні наразі. Запропоновані санкції також збережуть доступ російських банків до SWIFT, глобальної телекомунікаційної мережі, яка допомагає банкам здійснювати міжнародні транзакції.

Нагадаємо, раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора від SWIFT.

Теми: МВФекономікасанкціїРосія
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