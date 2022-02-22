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РФ грубо порушила Мінські угоди та міжнародне право - Шарль Мішель

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 00:04

Глава Європейської ради Шарль Мішель назвав рішення Владіміра Путіна визнати ОРДЛО "грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод".

Як повідомляє Європейська правда, про це Шарль Мішель написав на своїй сторінці у Twitter.

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю",- пише він.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО. На підписанні були присутні керівники фейкових утворень Пушилін і Пасічник.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо.

Також на цю тему стаття "Розірвати відносини з Росією: якою має бути відповідь на рішення Кремля".

Теми: ЄСРосіяОРДЛО
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