РФ грубо порушила Мінські угоди та міжнародне право - Шарль Мішель

Глава Європейської ради Шарль Мішель назвав рішення Владіміра Путіна визнати ОРДЛО "грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод".

Як повідомляє Європейська правда, про це Шарль Мішель написав на своїй сторінці у Twitter.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements



EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS Реклама: February 21, 2022

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю",- пише він.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО. На підписанні були присутні керівники фейкових утворень Пушилін і Пасічник.

ВІДЕО ДНЯ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо.

Також на цю тему стаття "Розірвати відносини з Росією: якою має бути відповідь на рішення Кремля".