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Глава дипломатії ЄС пообіцяв рішучу реакцію на визнання ОРДЛО Росією

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 21:13
Глава дипломатії ЄС пообіцяв рішучу реакцію на визнання ОРДЛО Росією
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав грубим порушенням міжнародного права визнання незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей, обіцяє  тверду і рішучу реакцію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод.

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ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною" - написав він у Twitter.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО. На підписанні були присутні керівники фейкових утворень Пушилін і Пасічник.

Жозеп Боррель заявив раніше у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

Теми: ЄСРосіяОРДЛО
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