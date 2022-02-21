У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про запровадження санкцій проти всіх, хто буде причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: пресслужба Білого дому

Дослівно: "Ми очікували на таке рішення з боку Росії і готові негайно реагувати.

Президент Байден невдовзі оприлюднить рішення, яке заборонятиме будь-які фінансові, інвестиційні та торгівельні операції громадян США з території так званих "ЛНР" і "ДНР", або з їхніми представниками.

Цей наказ також надасть повноваження запроваджувати санкції проти будь-якої особи, стосовно якої буде встановлено факт здійснення будь-якої діяльності на території, контрольованої цими формуваннями".

Деталі: У пресслужбі поясниили, що ці санкції не є частиною та не стосуються того пакету суворих економічних заходів, які США запланували запровадити проти Росії в разі ескалації військової агресії проти України.

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