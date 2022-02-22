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У Росії уточнили, в яких межах визнають ОРДЛО

Катерина ТищенкоВівторок, 22 лютого 2022, 00:33

Росія визнає так звані "ДНР" та "ЛНР" у межах, які зараз фактично встановлені, питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з псевдореспубліками буде розглянуто Радою Федерації у вівторок.

Джерело: заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов в ефірі телеканалу "Росія-24", пише ТАСС

Пряма мова: "Йдеться, звісно, про ті території, які перебувають у встановлених сьогодні межах. Решта перебуває за рамками юридичних дій".

Деталі: Він додав, що підписані з ватажками ОРДЛО договори буде ратифіковано палатою у вівторок.

"Далі [після підписання] цей текст іде на ратифікацію в обидві палати Федеральних зборів. Завтра ми розглянемо це питання в рамках ратифікаційних процедур", - сказав Клімов.

Що передувало: У понеділок ввечері президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності так званих "республік" "ДНР" і "ЛНР".

Перед цим члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання ОРДО і ОРЛО.

При цьому міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев закликав Путіна визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України, які ширші, ніж окуповані зараз території сходу України.

Теми: РосіяОРДЛОДНРЛНР
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