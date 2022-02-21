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Генсек НАТО виступив із заявою щодо визнання Росією ОРДЛО

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 22:48

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії визнати незалежними дві "республіки" ОРДЛО.

Про це йдеться у заяві генсека, опублікованій на сайті НАТО, повідомляє "Європейська правда".

"Я засуджую рішення Росії визнати самопроголошені "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку". Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські угоди, стороною яких є Росія", - заявив генеральний секретар Альянсу.

Столтенберг підкреслив, що у 2015 році Рада Безпеки ООН, до складу якої входить Росія, підтвердила повну повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. "Донецьк і Луганськ входять до складу України", - підкреслив Столтенберг.

Він додав, що Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для чергового вторгнення в Україну, відзначається у заяві.

"НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Союзники наполегливо закликають Росію вибрати шлях дипломатії та негайно скасувати своє широкомасштабне військове нарощування в Україні та навколо неї, а також вивести свої сили з України відповідно до своїх міжнародних зобов’язань та зобов’язань", - йдеться у заяві.

Президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО.

Глава Європейської ради Шарль Мішель назвав рішення Владіміра Путіна визнати ОРДЛО "грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив раніше у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

Теми: НАТОРосіяОРДЛО
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