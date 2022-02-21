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Британія відреагувала на визнання Путіним ОРДЛО

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 21:58
Британія відреагувала на визнання Путіним ОРДЛО
Борис Джонсон на брифінгу 21 лютого в Давнінг Стрит, 10. Фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що визнання Росією "незалежності" ОРДЛО означає кінець "Мінська" і вказує на те, що президент РФ Владімір Путін обрав шлях конфронтації.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву вона оприлюднила у після рішення Путіна визнати ОРДЛО.

"Визнання президентом Путіним "ДНР" та "ЛНР" як незалежних держав демонструє кричущу зневагу до зобов’язань РФ у рамках Мінських домовленостей. Цей крок є новою атакою проти суверенітету і територіальної цілісності України, сигналом про кінець "Мінська" та порушенням Хартії ООН. Він демонструє, що Росія обрала шлях конфронтації, а не діалогу", - наголосила Ліз Трасс.

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Вона зазначила, що Британія скоординує свої подальнші кроки із союзниками.

Доповнено. О 23:07 за Києвом Трасс анонсувала, що 22 лютого британський уряд оголосить про запровадження санкцій проти Росії через "визнання" бойовиків незаконних формувань на Донеччині та Луганщині.

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"Ми не дозволимо, щоб порушення Росією міжнародних зобов’язань залишилися безкарними", - додала Ліз Трасс. 

Прем'єр Британії Борис Джонсон назвав рішення РФ порушенням міжнародного права і фактичною відмовою від Мінських домовленостей. 

"Це є явним порушенням міжнародного права. Це… кричуще порушення територіальної цілісності України. Це відмова від мінського процесу і Мінських угод, і, думаю, дуже зловісний і похмурий знак", - цитує Джонсона Reuters. 

На запитання про те, чи означає це, що Заходу вже час застосувати обіцяні санкції, він відповів, що варто почекати, як будуть розгортатись подальші події.

"Раніше з приводу пакета санкцій я казав, що вони будуть задіяні, щойно почнеться російський наступ, російське вторгнення…. (Але) вже очевидно, що ми повинні почати створювати максимально можливий тиск, тому що зараз важко уявити, як покращити цю ситуацію", - сказав Борис Джонсон.

Нагадаємо, у понеділок члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання незалежності окупованих агресором ОРДО і ОРЛО. Путін увечері підписав відповідні укази. 

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

Теми: Велика БританіяПутінОРДЛОДонбас
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