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Британія відреагувала на визнання Путіним ОРДЛО

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 22:58
Борис Джонсон на брифінгу 21 лютого в Давнінг Стрит, 10. Фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що визнання Росією "незалежності" ОРДЛО означає кінець "Мінська" і вказує на те, що президент РФ Владімір Путін обрав шлях конфронтації.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву вона оприлюднила у після рішення Путіна визнати ОРДЛО.

"Визнання президентом Путіним "ДНР" та "ЛНР" як незалежних держав демонструє кричущу зневагу до зобов’язань РФ у рамках Мінських домовленостей. Цей крок є новою атакою проти суверенітету і територіальної цілісності України, сигналом про кінець "Мінська" та порушенням Хартії ООН. Він демонструє, що Росія обрала шлях конфронтації, а не діалогу", - наголосила Ліз Трасс.

Вона зазначила, що Британія скоординує свої подальнші кроки із союзниками.

Доповнено. О 23:07 за Києвом Трасс анонсувала, що 22 лютого британський уряд оголосить про запровадження санкцій проти Росії через "визнання" бойовиків незаконних формувань на Донеччині та Луганщині.

"Ми не дозволимо, щоб порушення Росією міжнародних зобов’язань залишилися безкарними", - додала Ліз Трасс. 

Прем'єр Британії Борис Джонсон назвав рішення РФ порушенням міжнародного права і фактичною відмовою від Мінських домовленостей. 

"Це є явним порушенням міжнародного права. Це… кричуще порушення територіальної цілісності України. Це відмова від мінського процесу і Мінських угод, і, думаю, дуже зловісний і похмурий знак", - цитує Джонсона Reuters. 

На запитання про те, чи означає це, що Заходу вже час застосувати обіцяні санкції, він відповів, що варто почекати, як будуть розгортатись подальші події.

"Раніше з приводу пакета санкцій я казав, що вони будуть задіяні, щойно почнеться російський наступ, російське вторгнення…. (Але) вже очевидно, що ми повинні почати створювати максимально можливий тиск, тому що зараз важко уявити, як покращити цю ситуацію", - сказав Борис Джонсон.

Нагадаємо, у понеділок члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання незалежності окупованих агресором ОРДО і ОРЛО. Путін увечері підписав відповідні укази. 

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

Теми: Велика БританіяПутінОРДЛОДонбас
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