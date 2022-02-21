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Німеччина закликала РФ скасувати визнання ОРДЛО і повернутись до "Мінська"

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 22:10
Німеччина закликала РФ скасувати визнання ОРДЛО і повернутись до Мінська
Анналена Бербок, фото Getty Images

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала Росію скасувати рішення про визнання незалежності ОРДЛО та повернутися на шлях дипломатичного та політичного врегулювання конфлікту відповідно до Мінських домовленостей.

Про це йдеться в опублікованій пізно ввечері у понеділок заяві Бербок, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогоднішнє визнання президентом Путіним сепаратистських самопроголошених "народних республік" на сході України є кричущим порушенням міжнародного права і завдає серйозного удару по всіх дипломатичних зусиллях, спрямованих на мирне врегулювання та політичне вирішення нинішнього конфлікту. Багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ навмисно і без жодних зрозумілих причин знищуються", - йдеться у заяві.

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Це ще одне порушення територіальної цілісності та суверенітету України, яке Німеччина найрішучішим чином засуджує. 

"Німеччина незмінно залишається на боці України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми відповімо на порушення міжнародного права. Ми погоджуємо це із нашими партнерами", - заявила Бербок.

"Закликаємо Росію скасувати рішення та повернутися на шлях дипломатичного та політичного врегулювання конфлікту відповідно до Мінських домовленостей.

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Ми також повторюємо наш заклик до Росії ліквідувати військові загрози на кордоні України. Ми категорично застерігаємо від подальшої воєнної ескалації з боку Росії", - додається у заяві.

Президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО.

Глава Європейської ради Шарль Мішель назвав рішення Владіміра Путіна визнати ОРДЛО "грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив раніше у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

Теми: НімеччинаРосіяОРДЛО
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