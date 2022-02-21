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Прем'єр Польщі прирівняв визнання "ЛДНР" до агресії проти України

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 23:17
Матеуш Моравецький. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що визнання Росією ОРДЛО є актом агресії проти України, на який потрібно відповісти однозначно у вигляді негайних санкцій.

Про це Моравецький написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Рішення про визнання самопроголошених "республік" є остаточною відмовою від діалогу та грубим порушенням міжнародного права. Це акт агресії проти України, на який потрібно відповісти однозначно у вигляді негайних санкцій. Це єдина мова, яку може зрозуміти Путін", - заявив Моравецький.

Він закликав терміново скликати Європейську раду, щоб обговорити запровадження санкцій.

Президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО.

Глава Європейської ради Шарль Мішель назвав рішення Владіміра Путіна визнати ОРДЛО "грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив раніше у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

Теми: ПольщаРосіяОРДЛОсанкції
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