РНБО перевели в режим роботи 24 на 7, згодом будуть рішення – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов ненадовго вийшов до преси і розповів, що засідання РНБО ще триває і їх перевели у режим роботи 24/7, а позицію України щодо визнання Росією ОРДЛО пізніше озвучить президент.
Джерело: Данілов під час засідання РНБО 21 лютого
Пряма мова: "Засідання РНБО не є закритим. Воно триває. Президент за необхідності збере найближчим часом знову членів РНБО.
Всі члени РНБО знаходяться на своїх робочих місцях. Сектор перевели в режим роботи 24/7".
Деталі: Данілов також анонсував у найближчі години виступ президента Володимира Зеленського, де буде офіційна реакція Києва на рішення Путіна визнати "Л/ДНР".
Також, за його словами, наразі відбувається потужна інформаційна атака проти України.
Данілов розповів, що під час засідання заслухали Генпрокурора Ірину Венедіктову.
Секретар РНБО зазначив, що держава виконуватиме всі взяті на себе зобов’язання щодо своїх громадян – жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які виявлять бажання переїхати на підконтрольну частину України. За потреби Україна також готова розширити ці зобов'язання.
Після того, як секретар повернувся на засідання РНБО, до ЗМІ вийшов речник Зеленського Сергій Нікіфоров, який повідомив, що у засіданні оголосили перерву.
Передісторія:
- Російський президент Володимир Путін підписав указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". На тлі його рішення курс російського рубля до долара та євро "обвалився".
- Путін записав годинне відеозвернення до росіян де заявив, що Україна може повернути собі ядерну зброю та погрожувати всьому світові. Він також укотре повторив тези, що нібито сучасні межі України результат "помилкового" рішення більшовицьких керманичів.
- Своїми указами про визнання ОРДЛО президент РФ Володимир Путін наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру".
- Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.
- Розслідувачі з Conflict Intelligence Team заявили, що зі світлин та відео, які поширюють у соцмережах, можна зробити висновки, нібито російська армія здійснює останні приготування перед початком повномасштабної військової операції на території України.