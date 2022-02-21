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РНБО перевели в режим роботи 24 на 7, згодом будуть рішення – Данілов

Мазуренко Альона Понеділок, 21 лютого 2022, 23:46

Секретар РНБО Олексій Данілов ненадовго вийшов до преси і розповів, що засідання РНБО ще триває і їх перевели у режим роботи 24/7, а позицію України щодо визнання Росією ОРДЛО пізніше озвучить президент.

Джерело: Данілов під час засідання РНБО 21 лютого

Пряма мова: "Засідання РНБО не є закритим. Воно триває. Президент за необхідності збере найближчим часом знову членів РНБО. 

Всі члени РНБО знаходяться на своїх робочих місцях. Сектор перевели в режим роботи 24/7".

Деталі: Секретар РНБО анонсував у найближчі години виступ президента Володимира Зеленського, де буде офіційна реакція Києва на рішення Путіна признати "Л/ДНР".

Також, за словами Данілова, наразі відбувається потужна інформаційна атака проти України.

Теми: РНБОУкраїнаОРДЛОРосія
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