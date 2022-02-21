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У Донецьку велика колона техніки та солдатів рушила в напрямку лінії зіткнення

Денис КарловськийПонеділок, 21 лютого 2022, 22:54
У Донецьку велика колона техніки та солдатів рушила в напрямку лінії зіткнення
Фото: Getty images

Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на свідчення жителів Донецька, військові Збройних сил на лінії зіткнення в коментарі "Українській правді", facebook-сторінка військового журналіста Андрія Цаплієнка

Пряма мова очевидця в Донецьку: "На сотій одиниці збилися з рахунку. Ішла з Донецька трасою між Донецьком і Макіївкою, імовірно у бік Ясинуватої. З’їжджали на трасу з центра Донецька".

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Деталі: Очевидці кажуть, що колона танків та бронетехніки пройшла центром міста близько 22:00 за Києвом. Ешелони рухалися вулицею Університетською в північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

За словами очевидців, у колоні помітили танки, БТР разом із людьми. Нібито за їх словами, рух техніки тривав упродовж години.

Як сказали виданню мешканці Донецька, за останні 8 років такої кількості військ на вулицях окупованого міста не пригадують.

ВІДЕО ДНЯ

Військові ЗСУ в коментарі УП кажуть, що їм з різних джерел говорять про подібні маневри військової техніки та мобілізованих чоловіків у різних напрямах по лінії зіткнення. Зокрема, на території якогось заводу в Макіївці завезли кілька тисяч мобілізованих, де їм роздають зброю та одяг. Нібито їхня чисельність становить кілька тисяч.

Очевидці кажуть, що великі колони техніки помітили в різних районах Донецька та околицях.

Також, за словами співрозмовників УП на лінії зіткнення, нібито бойовики в окупованих містах сказали місцевим мешканцям сидіти вдома щонайменше найближчі дві доби.

Крім того, як повідомляє "Радіо Свобода", у Донецьку після оголошення указів президента РФ Володимира Путіна про визнання незаконних збройних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР" розпочали вуличні святкування з музикою та феєрверками.

Передісторія:

  • Російський президент Володимир Путін вирішив підписати указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію.
  • У Євросоюзі анонсували новий пакет санкцій за "визнання" незаконних формувань проросійських бойовиків на Донбасі. Очільник Єврокомісії Шарль Мішель заявив, що рішення Путіна є грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод.
  • Сполучені Штати заявили, що невдовзі президент США Джо Байден оприлюднить указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, причетних до так званих "республік" на Донбасі. У Британії також пообіцяли розповісти 22 лютого про деталі санкцій проти Росії через рішення про "визнання" так званих "республік".
  • Перед цим 21 лютого ватажки проросійських незаконних формувань на окупованій території Донбасу звернулися до Путіна із проханням визнати їх офіційно на рівні російської влади. Формування бойовиків продовжують обстріли з важкої артилерії, зокрема в Новолуганському вбили 21 лютого цивільного мешканця. Увечері 21 лютого бойовики заявили, що нібито в центрі Луганська стався потужний вибух, внаслідок якого травмувалося двоє представників окупаційної адміністрації.
  • Розслідувачі з Conflict Intelligence Team заявили, що зі світлин та відео, які поширюють у соцмережах, можна зробити висновки, нібито російська армія здійснює останні приготування перед початком повномасштабної військової операції на території України.

Теми: ОРДЛОвійнаООСДонбас
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