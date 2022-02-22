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У Донецьку рушила велика колона техніки та солдатів у напрямку лінії зіткнення – ЗМІ

Денис КарловськийВівторок, 22 лютого 2022, 01:54

Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на свідчення жителів Донецька

Пряма мова очевидця: "На сотій одиниці збилися з рахунку. Ішла з Донецька трасою між Донецьком і Макіївкою, імовірно у бік Ясинуватої. З’їжджали на трасу з центра Донецька".

Деталі: Очевидці кажуть, що колона танків та бронетехніки пройшла центром міста близько 22:00 за Києвом. Ешелони рухалися вулицею Університетською в північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

За словами очевидців, у колоні помітили танки, БТР разом із людьми. Нібито за їх словами, рух техніки тривав упродовж години.

Як сказали виданню мешканці Донецька, за останні 8 років такої кількості військ на вулицях окупованого міста не пригадують.

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Теми: ОРДЛОвійнаООСДонбас
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