Німеччина готується відбивати російські кібератаки
Високопоставлений представник служби безпеки Німеччини заявив, що влада готується до можливих кібератак через російську кризу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Міністерство внутрішніх справ заявило у вівторок, що органи безпеки вжили захисних заходів для запобігання таким атакам, а національний центр кіберзахисту Німеччини слідкує за розвитком подій.
Міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер заявила в Твіттері, що влада "готова до всіх можливих наслідків цього конфлікту".
У вівторок уряд Німеччини вирішив зупинити процес затвердження російського газопроводу "Північний потік-2".
Як повідомлялося, Європейський Союз уперше за запитом Києва активує групу експертів з кібербезпеки, щоб допомогти Україні відбити кібератаки з Росії.