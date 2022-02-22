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Німеччина готується відбивати російські кібератаки

Вівторок, 22 лютого 2022, 22:14

Високопоставлений представник служби безпеки Німеччини заявив, що влада готується до можливих кібератак через російську кризу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Міністерство внутрішніх справ заявило у вівторок, що органи безпеки вжили захисних заходів для запобігання таким атакам, а національний центр кіберзахисту Німеччини слідкує за розвитком подій.

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер заявила в Твіттері, що влада "готова до всіх можливих наслідків цього конфлікту".

У вівторок уряд Німеччини вирішив зупинити процес затвердження російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомлялося, Європейський Союз уперше за запитом Києва активує групу експертів з кібербезпеки, щоб допомогти Україні відбити кібератаки з Росії.

Теми: НімеччинакібербезпекаРосіяхакери
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