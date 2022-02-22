Зеленський з головами фракцій думали над запровадженням надзвичайного стану

На засіданні голів фракцій Верховної Ради спільно з президентом Володимиром Зеленським порушили питання запровадження в Україні надзвичайного стану через загрозу російської військової агресії.

Джерело: джерела "Української правди" серед учасників зустрічі, коментар Юлії Клименко для УП брифінг голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії

Пряма мова Арахамії: "Ми домовились, що парламент зараз буде працювати в так званій "оборонній коаліції". Тобто ми сказали, що всі політичні суперечки в кожного, різні політичні позиції – все це відкладається тимчасово в сторону. Немає опонентів – всі разом працюють над тими речами, які треба приймати.

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Були різні ідеї щодо потенційного запровадження воєнного стану. Треба бути потенційно готовими (ухвалити в парламенті – ред.), але поки запроваджувати воєнний стан не будемо, до тих пір, поки не – не дай Боже – розпочнеться масштабна агресія".

Деталі: На зустрічі голів фракцій та груп із президентом України обговорювали можливість введення надзвичайного стану в областях, прикордонних з РФ.

Пропозицію про надзвичайний стан озвучували як президент, так і деякі голови фракцій. Як сказали джерела УП, рішення ухвалять з огляду на те, що буде відбуватися в зоні проведення операції Об’єднаних сил в ніч проти 23 лютого.

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За словами джерел, Зеленський запропонував почати все "з чистого аркуша" та пробачити колишні образи в контексті політичних протиріч та особистісних антипатій.

На цій зустрічі також були присутні керівники усіх силових органів, прем‘єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Спочатку доповідали силовики, які говорили про актуальну безпекову ситуацію, а також ділилися можливими прогнозами подій. Українська розвідка має дані, що ніби Росія не планує зупинятися на Донбасі та хоче продовжувати військову ескалацію далі. Передусім, у зоні ризику перебувають Харків, Херсон та Київ, як сказали представники розвідки.

Упродовж наступних двох діб українські силовики очікують погіршення безпекової ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

За словами джерел, серед іншого депутати домовилися підтримувати усі закони, що стосуються армії та економічної ситуації.

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