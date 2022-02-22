Зеленський з головами фракцій думали над запровадженням надзвичайного стану
На засіданні голів фракцій Верховної Ради спільно з президентом Володимиром Зеленським порушили питання запровадження в Україні надзвичайного стану через загрозу російської військової агресії.
Джерело: джерела "Української правди" серед учасників зустрічі, коментар Юлії Клименко для УП брифінг голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії
Пряма мова Арахамії: "Ми домовились, що парламент зараз буде працювати в так званій "оборонній коаліції". Тобто ми сказали, що всі політичні суперечки в кожного, різні політичні позиції – все це відкладається тимчасово в сторону. Немає опонентів – всі разом працюють над тими речами, які треба приймати.
Були різні ідеї щодо потенційного запровадження воєнного стану. Треба бути потенційно готовими (ухвалити в парламенті – ред.), але поки запроваджувати воєнний стан не будемо, до тих пір, поки не – не дай Боже – розпочнеться масштабна агресія".
Деталі: На зустрічі голів фракцій та груп із президентом України обговорювали можливість введення надзвичайного стану в областях, прикордонних з РФ.
Пропозицію про надзвичайний стан озвучували як президент, так і деякі голови фракцій. Як сказали джерела УП, рішення ухвалять з огляду на те, що буде відбуватися в зоні проведення операції Об’єднаних сил в ніч проти 23 лютого.
За словами джерел, Зеленський запропонував почати все "з чистого аркуша" та пробачити колишні образи в контексті політичних протиріч та особистісних антипатій.
На цій зустрічі також були присутні керівники усіх силових органів, прем‘єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Спочатку доповідали силовики, які говорили про актуальну безпекову ситуацію, а також ділилися можливими прогнозами подій. Українська розвідка має дані, що ніби Росія не планує зупинятися на Донбасі та хоче продовжувати військову ескалацію далі. Передусім, у зоні ризику перебувають Харків, Херсон та Київ, як сказали представники розвідки.
Упродовж наступних двох діб українські силовики очікують погіршення безпекової ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
За словами джерел, серед іншого депутати домовилися підтримувати усі закони, що стосуються армії та економічної ситуації.
Передісторія:
- Зеленський увечері 22 лютого звернувся до українців та оголосив, що підписав указ про мобілізацію резервістів до війська. Водночас він запевнив, що потреби в запровадженні воєнного стану та оголошенні загальної мобілізації немає.
- Російський президент Володимир Путін вирішив підписати 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Увечері 22 лютого російський парламент дозволив розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях.
- Увечері 22 лютого Путін сказав, що визнав так звані "республіки" на Донбасі в адміністративних межах Донецької та Луганської областей, тобто разом із територіями, контрольованими українським урядом.
- Президент США Джо Байден 22 лютого запроваджує жорсткі економічні санкції проти російських державних банків, держборгу Росії та російської еліти. Крім того, Байден підписав указ 21 лютого про запровадження економічних санкцій проти всіх осіб, які вели діяльність або причетні до бойовиків незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР".
- У Британії запровадили суворі персональні санкції проти олігархів Геннадія Тимченка, Ігоря та Бориса Ротенбергів, яких вважають близькими друзями Путіна. У Євросоюзі запровадили персональні санкції проти 351 депутата Держдуми, які проголосували за ганебне рішення та ще низки російських компаній та фізичних осіб. Німеччина заявила про зупинку процесу сертифікації російського газогону "Північний потік – 2", через що він не зможе бути запущений.