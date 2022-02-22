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Зеленський з головами фракцій думали над запровадженням надзвичайного стану

Денис Карловський, Роман КравецьВівторок, 22 лютого 2022, 22:36

На засіданні голів фракцій Верховної Ради спільно з президентом Володимиром Зеленським порушили питання запровадження в Україні надзвичайного стану через загрозу російської військової агресії. 

Джерело: джерела "Української правди" серед учасників зустрічі, брифінг голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії

Пряма мова Арахамії: "Ми домовились, що парламент зараз буде працювати в так званій "оборонній коаліції". Тобто ми сказали, що всі політичні суперечки в кожного, різні політичні позиції – все це відкладається тимчасово в сторону. Немає опонентів – всі разом працюють над тими речами, які треба приймати.

Були різні ідеї щодо потенційного запровадження воєнного стану. Треба бути потенційно готовими (ухвалити в парламенті – ред.), але поки запроваджувати воєнний стан не будемо, до тих пір, поки не розпочнеться – не дай Боже – розпочнеться масштабна агресія".

Деталі: На зустрічі голів фракцій та груп із президентом України обговорювали можливість введення надзвичайного стану в областях, прикордонних з РФ. 

Пропозицію про надзвичайний стан озвучували як президент, так і деякі голови фракцій. Як сказали джерела УП, рішення ухвалять з огляду на те, що буде відбуватися в зоні проведення операції Об’єднаних сил в ніч проти 23 лютого. 

За словами джерел, на цій зустрічі також були присутні керівники усіх силових органів, прем‘єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Спочатку доповідали силовики, які говорили про актуальну безпекову ситуацію, а також ділилися можливими прогнозами подій. 

За словами джерел, серед іншого депутати домовилися підтримувати усі закони, що стосується армії та економічної ситуації. 

Крім того, учасники зустрічі розповіли, що на зустрічі не було ніякого хамства з боку голів фракцій та всі поводилися коректно.

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Теми: ЗеленськийОРДЛОвійнаДонбас
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