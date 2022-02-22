Секретар РНБО анонсував нове засідання

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що завтра 23 лютого в Україні заплановане засідання РНБО.

Джерело: Данілов у коментарі Українській правді

Деталі: За словами секретаря РНБО, засідання заплановане на 10.00.

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Що було раніше: 21 лютого у день, коли РФ визнала ОРДЛО, за словами Данілова, РНБО перевели у режим роботи 24/7.

Данілов зазначив, що всі члени РНБО знаходяться на своїх робочих місцях.

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