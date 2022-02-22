Секретар РНБО анонсував нове засідання
Вівторок, 22 лютого 2022, 21:50
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що завтра 23 лютого в Україні заплановане засідання РНБО.
Джерело: Данілов у коментарі Українській правді
Деталі: За словами секретаря РНБО, засідання заплановане на 10.00.
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Що було раніше: 21 лютого у день, коли РФ визнала ОРДЛО, за словами Данілова, РНБО перевели у режим роботи 24/7.
Данілов зазначив, що всі члени РНБО знаходяться на своїх робочих місцях.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Президент Володимир Зеленський 23 лютого зустрінеться із топ-50 великого бізнесу. За словами Зеленського, бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця, підіймати й зміцнювати Україну.
- Зеленський увечері 22 лютого звернувся до українців та оголосив, що підписав указ про мобілізацію резервістів до війська. Водночас він запевнив, що потреби в запровадженні воєнного стану та оголошенні загальної мобілізації немає.
- Російський президент Володимир Путін вирішив підписати 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію.
- Увечері 22 лютого російський парламент дозволив розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях.
- Увечері 22 лютого Путін сказав, що визнав так звані "республіки" на Донбасі в адміністративних межах Донецької та Луганської областей, тобто разом із територіями, контрольованими українським урядом.