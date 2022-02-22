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Зеленський матиме зустріч із топ-50 великого бізнесу

Валентина Романенко, Михайло ТкачВівторок, 22 лютого 2022, 22:01
Зеленський матиме зустріч із топ-50 великого бізнесу
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський 23 лютого зустрінеться із топ-50 великого бізнесу.

Джерело: відеозвернення глави держави, записане у вівторок

Пряма мова: "Завтра у мене буде зустріч із топ-50 нашого великого бізнесу. Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на українській землі, яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця, підіймати й зміцнювати Україну. Разом. Кожен на своєму фронті".

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Деталі: За даними УП, участь у зустрічі підтвердили Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Ігор Коломойський повідомив, що не зможе бути присутній через підтверджений ковід.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • "Українська правда" повідомила 13 лютого, що низка олігархів та бізнесменів вилетіли з України до 16 лютого, коли, за словами американської розвідки, очікували початок широкомасштабного наступу російських військ на територію України.
  • Рінат Ахметов залишив Україну 30 січня. 16 лютого він повернувся до України та побував у Маріуполі.
  • Однак уже 18 лютого журналісти УП помітили, що його чартерний літак вилетів за межі України. У пресслужбі олігарха заявили, що Ахметов повернеться в разі збільшення загрози військового нападу.
  • Увечері 22 лютого в пресслужбі бізнес-холдингу Ахметова – компанії "СКМ" заявили, що заплатять податків до держбюджету України наперед на суму 1 мільярд гривень. 
  • Віктор Пінчук запевняв, що український бізнес на тлі ескалації російської агресії залишається в Україні, продовжить інвестувати в економіку та всіляко допомагатиме країні.

Теми: Зеленськийвійнабізнес
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