Стали відомі прізвища членів російської "еліти", які потрапили під санкції
Середа, 23 лютого 2022, 01:47
У Міністерстві фінансів США оприлюднили імена членів російської бізнес-еліти, проти яких американський уряд наклав санкції через визнання Росією незаконних формувань на окупованій території Донбасу.
Джерело: пресреліз Мінфіну США
Деталі: США наклали санкції проти:
- Дениса Бортникова – сина голови ФСБ РФ Александра Борникова. Денис Бортников обіймає посади заступника президента російського державного банку "ВТБ" та є головою правління банку;
- Петра Фрадкова – виконавчого директора "Промсвязьбанку" та сина експрем’єр-міністра РФ Михайла Фрадкова, який також обіймав посаду очільника Служби зовнішньої розвідки Міноборони РФ;
- Володимира Кирієнко – сина першого заступника голови адміністрації президента РФ Володимира Кирієнка. За даними уряду США, Володимир Кирієнко курує напрям внутрішньої політики в РФ.
Як пояснили в пресслужбі США, все майно та фінансові активи на американській території у цих трьох згаданих осіб заблоковані урядом США.
Крім того, будь-який банк, який погодиться здійснювати транзакції та операції із під санкційними росіянами, може бути також потрапити під санкції уряду США.
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