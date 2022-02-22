Стали відомі прізвища членів російської "еліти", які потрапили під санкції

У Міністерстві фінансів США оприлюднили імена членів російської бізнес-еліти, проти яких американський уряд наклав санкції через визнання Росією незаконних формувань на окупованій території Донбасу.

Джерело: пресреліз Мінфіну США

Деталі: США наклали санкції проти:

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Дениса Бортникова – сина голови ФСБ РФ Олександра Бортникова. Денис Бортников обіймає посади заступника президента російського державного банку "ВТБ" та є головою правління банку;

Петра Фрадкова – виконавчого директора "Промсвязьбанку" та сина експрем’єр-міністра РФ Михайла Фрадкова, який також обіймав посаду очільника Служби зовнішньої розвідки Міноборони РФ. За інформацією Мінфіну США, Петро Фрадков особисто був залучений у процеси налагодження контрактів банку з оборонною галуззю Росії. Він публічно брав участь у спільних засіданнях з Путіним, на яких погоджували угоди про надання коштів для державних оборонних проєктів. Крім того, Фрадков є гендиректором ПАТ "Російський експортний центр", який є підрозділом "Внешэкономбанка", проти якого США також запровадили санкції;

Володимира Кирієнко – колишнього віце-президента держкомпанії "Ростелеком", виконавчого директора групи "VK Group" та сина першого заступника голови адміністрації президента РФ Володимира Кирієнка. За даними уряду США, Сергій Кирієнко курує напрям внутрішньої політики в РФ. Володимир Кирієнко залучений в управління найбільшою російською соціальною мережею "ВКонтакте".

Як пояснили в пресслужбі США, все майно та фінансові активи на американській території у цих трьох згаданих осіб заблоковані урядом США.

Крім того, будь-який банк, який погодиться здійснювати транзакції та операції із під санкційними росіянами, може бути також потрапити під санкції уряду США.

Водночас, батьки цих росіян – Олександр Бортников, Михайло Фрадков та Сергій Кирієнко вже перебувають у санкційному переліку Мінфіну США.

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