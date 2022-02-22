Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ліга Чемпіонів: "Челсі" здолав "Лілль", "Ювентус" та "Вільярреал" сильнішого не виявили

"Українська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 22:56
Ліга Чемпіонів: Челсі здолав Лілль, Ювентус та Вільярреал сильнішого не виявили
фото з Твіттера "Челсі"

У перших матчах 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів англійський "Челсі" з рахунком 2:0 переміг французький "Лілль", а італійський "Ювентус" на виїзді зіграв унічию 1:1 з іспанським "Вільярреалом".

Джерело: трансляція поєдинків

Деталі: У грі в Лондоні "Челсі" вже з перших хвилин взяв гру під контроль. У перші п'ять хвилин Кай Хавертц мав два моменти, щоб відкрити рахунок. Спочатку Хавертц з кількох метрів не поцілив у ворота, а ще один удар гравця "синіх" відбив голкіпер "Лілля". Втім за три хвилини Хавертц таки пробив Лео Жардіма. Після подачі кутового Хавертц ударом головою влучив у кут воріт - 1:0.

Реклама:

Французька команда намагалася відігратися у швидких контратаках, але особливої загрози воротам Менді не було.

У другому таймі на полі була рівна гра, але забивав знову "Челсі". На 63-й хвилині Крістіан Пулішич після пасу Нгло Канте переграв голкіпера "Лілля" - 2:0.

В іншому матчі "Ювентус" провів складну для себе гру з "Вільярреалом". Вже на першій хвилині "Стара Синьйора" повела у рахунку. Забитим м'ячем відзначився Душан Влахович, пробивши з під двох гравців захисту на 35-й секунді поєдинку - 1:0. Втім іспанці не злякалися і мали чудові нагоди зрівняти рахунок ще в першому таймі. Після удару Ло Чельсо "Юве" рятує поперечка воріт. Ще пару сейвів видав Войцех Шченсни.

ВІДЕО ДНЯ

Стартові хвилин 20-ть другого тайму пройшли у боротьбі і без особливих моментів біля обох воріт. На 66-й хвилині "Вільярреал" на свій гол таки награв. Після прицільного удару Даніеля Парехо рахунок стає - 1:1. Мав нагоду принести перемогу "Ювентусу" у цій грі той же Влахович, але його удар на 83-й хвилині парирував воротар іспанців.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
футбол
Україна перемогла Північну Македонію у відборі Євро-2024
Троє юніорів "Динамо" засвітились у нічному клубі "Boho" з розслідування УП
УЄФА скасувала допуск росіян до 17 років на міжнародні змагання
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: