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Ліга Чемпіонів: "Челсі" здолав "Лілль", "Ювентус" та "Вільярреал" сильнішого не виявили

"Українська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 23:56
фото з Твіттера "Челсі"

У перших матчах 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів англійський "Челсі" з рахунком 2:0 переміг французький "Лілль", а італійський "Ювентус" на виїзді зіграв унічию 1:1 з іспанським "Вільярреалом".

Джерело: трансляція поєдинків

Деталі: У грі в Лондоні "Челсі" вже з перших хвилин взяв гру під контроль. У перші п'ять хвилин Кай Хавертц мав два моменти, щоб відкрити рахунок. Спочатку Хавертц з кількох метрів не поцілив у ворота, а ще один удар гравця "синіх" відбив голкіпер "Лілля". Втім за три хвилини Хавертц таки пробив Лео Жардіма. Після подачі кутового Хавертц ударом головою влучив у кут воріт - 1:0.

Французька команда намагалася відігратися у швидких контратаках, але особливої загрози воротам Менді не було.

У другому таймі на полі була рівна гра, але забивав знову "Челсі". На 63-й хвилині Крістіан Пулішич після пасу Нгло Канте переграв голкіпера "Лілля" - 2:0.

В іншому матчі "Ювентус" провів складну для себе гру з "Вільярреалом". Вже на першій хвилині "Стара Синьйора" повела у рахунку. Забитим м'ячем відзначився Душан Влахович, пробивши з під двох гравців захисту на 35-й секунді поєдинку - 1:0. Втім іспанці не злякалися і мали чудові нагоди зрівняти рахунок ще в першому таймі. Після удару Ло Чельсо "Юве" рятує поперечка воріт. Ще пару сейвів видав Войцех Шченсни.

Стартові хвилин 20-ть другого тайму пройшли у боротьбі і без особливих моментів біля обох воріт. На 66-й хвилині "Вільярреал" на свій гол таки награв. Після прицільного удару Даніеля Парехо рахунок стає - 1:1. Мав нагоду принести перемогу "Ювентусу" у цій грі той же Влахович, але його удар на 83-й хвилині парирував воротар іспанців.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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