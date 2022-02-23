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Росіяни почали евакуацію на адмінмежі в Криму – Кулеба

Денис КарловськийСереда, 23 лютого 2022, 22:27
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: пресслужба МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія евакуювала працівників підприємства в Армянську, що розташований поблизу адмінмежі Херсонської області з окупованим Кримом. 

Джерело: twitter-сторінка Кулеби

Пряма мова Кулеби: "Тривожні свідчення з Кримського півострова, де евакуювали всіх працівників нічної зміни із хімічного заводу титанових сполук в Армянську.

Це може бути підготовкою ще однієї інсценованої провокації з боку Росії. Здається, у Москви немає меж у спробах вигадати приводи для подальшої агресії".

Передісторія:

  • Американські журналісти заявили, що буцімто влада США надіслала термінове попередження Києву про те, що російське вторгнення почнеться в найближчі 48 годин. Серед імовірних сценаріїв згадували кібератаки та наступ російських військових уночі з території Білорусі та окупованих територій Донецької та Луганської областей. 23 лютого українські урядові вебсайти, зокрема Кабінету міністрів, Верховної Ради, Міністерства закордонних справ зазнали кібератаки.
  • Раніше американська розвідка повідомляла, що російський наступ повинен був статися 16 лютого. А після цього президент Джо Байден заявив, що, за даними американської розвідки, Росія "точно" ухвалила рішення про початок повноцінного вторгнення до України, що може статися приблизно до 24 лютого. Через паніку серед громадян та інвесторів президент Володимир Зеленський навіть оголосив 16 лютого Днем єднання, і провів урочисті заходи всією Україною.
  • На зустрічі Зеленського з представниками великого бізнесу в Офісі президента на Банковій 23 лютого представники силових відомств зазначили, що вважають сценарій початку повномасштабного наступу не реалістичним.
  • Близько 21:50 Верховна Рада погодила президентський указ про запровадження надзвичайного стану на території всієї України. Через загрозу російського вторгнення народні депутати 23 лютого ухвалили рішення про виділення додаткових 23 мільярда гривень на оборону та армію.
  • За даними українських військових експертів Центру оборонних стратегій, подальше розгортання військової агресії Росії очікують на території Донецької та Луганської областей, у напрямку до міст, які контролює український уряд. Водночас самі ватажки незаконних збройних формувань на Донеччині кажуть, що не готові до наступу в бік територій, контрольованих українським урядом.

Теми: Кулеба ДмитроКримвійнапровокації
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