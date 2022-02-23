Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія евакуювала працівників підприємства в Армянську, що розташований поблизу адмінмежі Херсонської області з окупованим Кримом.

Джерело: twitter-сторінка Кулеби

Пряма мова Кулеби: "Тривожні свідчення з Кримського півострова, де евакуювали всіх працівників нічної зміни із хімічного заводу титанових сполук в Армянську.

Це може бути підготовкою ще однієї інсценованої провокації з боку Росії. Здається, у Москви немає меж у спробах вигадати приводи для подальшої агресії".

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