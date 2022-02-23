Росіяни почали евакуацію на адмінмежі в Криму
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія евакуювала працівників підприємства в Армянську, що розташований поблизу адмінмежі Херсонської області з окупованим Кримом.
Джерело: facebook-сторінка Головного управління розвідки Міністерства оборони України, twitter-сторінка Кулеби
Деталі: Українська розвідка зі своїх даних повідомила, що на Перекопському перешийку та Армянську російські окупанти можуть влаштувати провокації, зокрема хімічну диверсію або теракт.
Як повідомили у ГУР, близько 20 години із заводу "Титан" евакуювали близько 50 співробітників. Можливі провокації Росія планує використати для звинувачення української сторони та як можливий привід для розгортання агресії.
Пряма мова Кулеби: "Тривожні свідчення з Кримського півострова, де евакуювали всіх працівників нічної зміни із хімічного заводу "Титан" в Армянську.
Це може бути підготовкою ще однієї інсценованої провокації з боку Росії. Здається, у Москви немає меж у спробах вигадати приводи для подальшої агресії".
Передісторія:
- Американські журналісти заявили, що буцімто влада США надіслала термінове попередження Києву про те, що російське вторгнення почнеться в найближчі 48 годин. Серед імовірних сценаріїв згадували кібератаки та наступ російських військових уночі з території Білорусі та окупованих територій Донецької та Луганської областей. 23 лютого українські урядові вебсайти, зокрема Кабінету міністрів, Верховної Ради, Міністерства закордонних справ зазнали кібератаки.
- Раніше США офіційно заявляли, що Росія готує провокацію під "чужим прапором", щоби звинуватити в початку агресії Україну та мати привід для вторгнення. Зокрема, американська розвідка мала дані, що Росія готувала теракти проти власних громадян на своїй території чи мирних громадян на окупованій території України, зокрема із застосуванням хімічної зброї.
- На зустрічі Зеленського з представниками великого бізнесу в Офісі президента на Банковій 23 лютого представники силових відомств зазначили, що вважають сценарій початку повномасштабного наступу не реалістичним.
- Близько 21:50 Верховна Рада погодила президентський указ про запровадження надзвичайного стану на території всієї України. Через загрозу російського вторгнення народні депутати 23 лютого ухвалили рішення про виділення додаткових 23 мільярда гривень на оборону та армію.
- За даними українських військових експертів Центру оборонних стратегій, подальше розгортання військової агресії Росії очікують на території Донецької та Луганської областей, у напрямку до міст, які контролює український уряд. Водночас самі ватажки незаконних збройних формувань на Донеччині кажуть, що не готові до наступу в бік територій, контрольованих українським урядом.