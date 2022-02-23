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Комендантської години в Києві не буде, але треба носити паспорт

Євген КізіловСереда, 23 лютого 2022, 22:52

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, які обмеження діятимуть в столиці у зв'язку з введенням в країні надзвичайного стану.

Джерело: Кличко у відеозверненні до киян

Деталі: За його словами, комендантську годину наразі в Києві не запроваджують, але, пересуваючись містом, у кожного має бути при собі посвідчення особи.

Мер перелічив, які заходи безпеки діятимуть у столиці протягом найближчих 30 днів:

  • будуть взяті під охорону усі об'єкти критичної інфраструктури;
  • посилять охорону і обмежать доступ до приміщень органів столичної влади;
  • робота дискотек, клубів і закладів харчування дозволяється лише з 7:00 до 23:00;
  • на головних в'їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти;
  • буде посилено кібербезпеку сайтів органів міської влади та стратегічних установ;
  • буде встановлено особливий контроль за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорті "Київ";
  • муніципальна охорона разом з поліцією вийде патрулювати вулиці і громадські місця; особливу увагу приділять безпеці навчальних закладів.

Теми: Київнадзвичайний стан
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