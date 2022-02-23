Мер Києва Віталій Кличко пояснив, які обмеження діятимуть в столиці у зв'язку з введенням в країні надзвичайного стану.

Джерело: Кличко у відеозверненні до киян

Деталі: За його словами, комендантську годину наразі в Києві не запроваджують, але, пересуваючись містом, у кожного має бути при собі посвідчення особи.

Мер перелічив, які заходи безпеки діятимуть у столиці протягом найближчих 30 днів: