Комендантської години в Києві не буде, але треба носити паспорт
Середа, 23 лютого 2022, 22:52
Мер Києва Віталій Кличко пояснив, які обмеження діятимуть в столиці у зв'язку з введенням в країні надзвичайного стану.
Джерело: Кличко у відеозверненні до киян
Деталі: За його словами, комендантську годину наразі в Києві не запроваджують, але, пересуваючись містом, у кожного має бути при собі посвідчення особи.
Мер перелічив, які заходи безпеки діятимуть у столиці протягом найближчих 30 днів:
- будуть взяті під охорону усі об'єкти критичної інфраструктури;
- посилять охорону і обмежать доступ до приміщень органів столичної влади;
- робота дискотек, клубів і закладів харчування дозволяється лише з 7:00 до 23:00;
- на головних в'їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти;
- буде посилено кібербезпеку сайтів органів міської влади та стратегічних установ;
- буде встановлено особливий контроль за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорті "Київ";
- муніципальна охорона разом з поліцією вийде патрулювати вулиці і громадські місця; особливу увагу приділять безпеці навчальних закладів.