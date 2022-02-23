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Twitter помилково заблокував сторінки, які поширювали пересування військ РФ

Денис КарловськийСереда, 23 лютого 2022, 23:51
фото: Getty images

У соцмережі Twitter повідомили, що помилково заблокували близько 10 сторінок, на яких поширювали докази переміщення військових підрозділів Росії. 

Джерело: Reuters з посиланням на заяву прессекретаря Twitter 

Пряма мова прессекретаря Twitter: "Ми посилено перевіряємо нову інформацію, чи вона не порушує наші правила спільноти, і в цьому випадку, ми помилково вдалися до примусових заходів щодо кількох акаунтів.

Якомога швидше ми намагаємося переглядати подібні рішення й вже відновили доступ до низки акаунтів, щодо яких ми раніше застосували тимчасову призупинку доступу".

Деталі: Речник мережі пояснив, що акаунти тимчасово "заморозили" тому, що вони буцімто порушували правила щодо заборони поширення медіафайлів, які виглядають несправжніми чи сфальшованими.

Він заперечив, що акаунти заморозили автоматично через масову серію скарг на них від інших користувачів. За їхніми словами, у соцмережі ніколи не блокують сторінки лише за фактом наявності великої кількості скарг від користувачів. 

Чому це важливо: Багато користувачів та журналістів оприлюднюють відкриті дані щодо переміщення російських військ на тлі загрози можливого вторгнення до України. Одна з таких команд розслідувачів Conflict Intelligence Team користуються відкритими даними щодо переміщення російських військ і публікують їх у соцмережах.

Теми: соцмережітехнологіїРосіяінформаційна війна
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