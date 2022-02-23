У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів іспанський "Атлетико" та "Манчестер Юнайтед" зіграли унічию 1:1. В іншому поєдинку дня португальська "Бенфіка" дала бій "Аяксу", зумівши завершити гру з нічийним рахунком 2:2.

Джерело: трансляція поєдинків

Деталі: У матчі в Мадриді "Атлетико" вдало простистояв Ронаду і Ко до 80-ї хвилини. За перший тайм "манкуніанці" жодного разу не загрожували воротам "Атлетико". Іспанці ж свій момент використали вже на сьомій хвилині гри. Після удару головою Жоау Фелікса м'яч влучив у штангу і від неї залетів у ворота - 1:0.

Мали шанс гравці "Атлетико" піти на перерву з більшою перевагою, але після удару головою Лінделефа м'яч полетів у поперечку воріт.

Весь другий тайм "Атлетико" стримував атакуючий порив "МЮ", але не зумів це зробити на 80-й хвилині. Ентоні Еланга вибіг сам на сам воротарем "Атлетико" і пробив у кут воріт - 1:1. Для "МЮ" - це був перший удар у площину воріт. У завершальні хвилини ближче до перемоги була команда з Мадрида. На 87-й хвилині Антуан Грізманн пробиває у поперечку воріт.

У грі в Лісабоні обидві команди створили купу гольових моментів і забили чотири м'ячі. На 17-й хвилині гості вийшли вперед після удару Душана Тадіча - 1:0. Зрівняла "Бенфіка" рахунок на 26-й хвилині після автоголу, що записав на свій рахунок Себастьян Алле - 1:1. Щоправда за три хвилини Алле виправився. Форвард "Аякса" вдало зіграв на добивання, вивівши свою команду вперед - 2:1.

Врятував "Бенфіку" український форвард Роман Яремчук, котрий вийшов на заміну на 62-й хвилині. Яремчук на 72-й хвилині ударом головою пробив голкіпера "Аякса" - 2:2.