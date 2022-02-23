Чехія запропонує ЄС посилити паспортні правила для росіян

Чехія проситиме партнерів по Європейському Союзу дозволяти в'їзд у Шенгенську зону лише тим росіянам, які мають біометричні паспорти.

Про це в середу заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми звернемося до наших європейських колег… щоб вимагати від російських громадян (мати) біометричні паспорти для в'їзду в Шенгенську зону, щоб у нас була чітка впевненість у тому, що людина, яка в'їжджає з паспортом, справді є цією людиною", - сказав Ракушан.

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У Шенгенську зону входять більшість держав Європейського Союзу.

Ракушан сказав, що він також працюватиме з міністерством закордонних справ над можливим посиленням правил видачі віз для росіян, а також над створенням спеціальних віз для людей, які переслідуються в Росії через зв'язки із російською опозицією.

За його словами, ці кроки є частиною реакцій на конфлікт в Україні.

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За словами Ракушана, Чехія, де проживає 260 000 українців, готується до потенційного припливу біженців з України, але нині не спостерігається жодних ознак підвищеного інтересу до отримання посвідок на проживання будь-якого типу.

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