Україна б'ється за позиції в Гостомелі: там триває бій

Захисники України ведуть бій проти російських десантників за позиції у міжнародному аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.

Джерело: співрозмовники "Української правди" неподалік від місця бою

Деталі: Місцеві розповідають, що вибухи біля Антонова лунають кілька разів раз в 3-4 хвилини.

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Очевидці розповідають про зарево над містом.

Люди задля безпеки ховаються у підвалах.

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський зазначив в ефірі "Україна 24", що українські захисники витіснили супротивника та зайняли вигідніші позиції, але запеклий бій все ще триває.

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Веніславський послався на дані розвідки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ не дали Росії висадити дисант у Гостомелі.

Наразі триває бій з передовою групою ворога.

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