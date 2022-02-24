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Україна б'ється за позиції в Гостомелі: там триває бій

Альона Мазуренко Четвер, 24 лютого 2022, 21:07
Україна б'ється за позиції в Гостомелі: там триває бій
ОБСТРІЛИ В ГОСТОМЕЛІ УДЕНЬ 24 ЛЮТОГО

Захисники України ведуть бій проти російських десантників за позиції у міжнародному аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.

Джерело: співрозмовники "Української правди" неподалік від місця бою

Деталі: Місцеві розповідають, що вибухи біля Антонова лунають кілька разів раз в 3-4 хвилини.

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Очевидці розповідають про зарево над містом.

Люди задля безпеки ховаються у підвалах.

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський зазначив в ефірі "Україна 24", що українські захисники витіснили супротивника та зайняли вигідніші позиції, але запеклий бій все ще триває. 

ВІДЕО ДНЯ

Веніславський послався на дані розвідки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ не дали Росії висадити дисант у Гостомелі. 

Наразі триває бій з передовою групою ворога.

Передісторія:

  • Станом на 19 годину 24 лютого окупанти захопили контроль над міжнародним аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.
  • Близько 18 години за Києвом керівник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Крісто Грозєв повідомив, що зі Пскова в напрямку Києва летять 18 російських військово-транспортних літаків Іл-76.
  • З початку доби 24 лютого окупанти ведуть прицільний вогонь із гелікоптерів. Два російських гелікоптери збили підрозділи Збройних Сил. Американські журналісти повідомили згодом, що російські окупанти захопили злітно-посадкову смугу аеропорту.
  • Російські військові захопили контроль над Чорнобильською атомною електростанцією. Під загрозою сховище ядерних відходів.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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