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Україна б'ється за позиції в Гостомелі: там триває бій

Мазуренко Альона Четвер, 24 лютого 2022, 22:07

Захисники України ведуть бій проти російських десантників за позиції у міжнародному аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.

Джерело: співрозмовники "Української правди" неподалік від місця бою

Деталі: Місцеві розповідають, що вибухи біля Антонова лунають кілька разів раз в 3-4 хвилини.

Очевидці розповідають про зарево над містом.

Люди задля безпеки ховаються у підвалах.

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський зазначив в ефірі "Україна 24", що українські захисники витіснили супротивника та зайняли вигідніші позиції, але запеклий бій все ще триває. 

Веніславський послався на дані розвідки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ не дали Росії висадити дисант у Гостомелі. 

Наразі триває бій з передовою групою ворога.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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