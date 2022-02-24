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В Україні почалася комендантська година

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 22:00
Ілюстрація ВР

З 22:00 в Україні почала діяти комендантська година у зв’язку з нападом Росії.

Джерело: Верховна Рада

Деталі: Комендантська година в Україні діятиме:

  • Київ та Київська область – 22:00-7:00;
  • Дніпропетровська область – 22:00:6:00;
  • Черкаська область – 22:00-6:00;
  • Вінницька область – 22:00-7:00;
  • Житомирська область – 22:00-6:00;
  • Запорізька область – 22:00-6:00;
  • Миколаївська область – 22:00-6:00;
  • Одеська область, Березівський район та м. Арциз – 22:00-5:00;
  • Полтавська область – 22:00-6:00;
  • Рівненська область – 22:00-6:00;
  • Харківська область – 22:00-6:00;
  • Черкаська область – 22:00-6:00;
  • Чернігівська область – 22:00-6:00.

Під час комендантської години варто лишатися вдома, а якщо пролунають сирени – спуститися в укриття.

Столична влада повідомляла, що громадський транспорт у Києві під час комендантської години не працюватиме. Але станції метрополітену будуть доступні як укриття у цілодобовому режимі.

Громадянам радять завжди мати при собі документ, що посвідчує особу. 

Теми: Українавійна
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