В Україні почалася комендантська година
Четвер, 24 лютого 2022, 21:00
З 22:00 в Україні почала діяти комендантська година у зв’язку з нападом Росії.
Джерело: Верховна Рада
Деталі: Комендантська година в Україні діятиме:
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- Київ та Київська область – 22:00-7:00;
- Дніпропетровська область – 22:00:6:00;
- Черкаська область – 22:00-6:00;
- Вінницька область – 22:00-7:00;
- Житомирська область – 22:00-6:00;
- Запорізька область – 22:00-6:00;
- Миколаївська область – 22:00-6:00;
- Одеська область, Березівський район та м. Арциз – 22:00-5:00;
- Полтавська область – 22:00-6:00;
- Рівненська область – 22:00-6:00;
- Харківська область – 22:00-6:00;
- Черкаська область – 22:00-6:00;
- Чернігівська область – 22:00-6:00.
Під час комендантської години варто лишатися вдома, а якщо пролунають сирени – спуститися в укриття.
Столична влада повідомляла, що громадський транспорт у Києві під час комендантської години не працюватиме. Але станції метрополітену будуть доступні як укриття у цілодобовому режимі.
Громадянам радять завжди мати при собі документ, що посвідчує особу.