В Україні почалася комендантська година

З 22:00 в Україні почала діяти комендантська година у зв’язку з нападом Росії.

Джерело: Верховна Рада

Деталі: Комендантська година в Україні діятиме:

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Київ та Київська область – 22:00-7:00;

Дніпропетровська область – 22:00:6:00;

Черкаська область – 22:00-6:00;

Вінницька область – 22:00-7:00;

Житомирська область – 22:00-6:00;

Запорізька область – 22:00-6:00;

Миколаївська область – 22:00-6:00;

Одеська область, Березівський район та м. Арциз – 22:00-5:00;

Полтавська область – 22:00-6:00;

Рівненська область – 22:00-6:00;

Харківська область – 22:00-6:00;

Черкаська область – 22:00-6:00;

Чернігівська область – 22:00-6:00.

Під час комендантської години варто лишатися вдома, а якщо пролунають сирени – спуститися в укриття.

Столична влада повідомляла, що громадський транспорт у Києві під час комендантської години не працюватиме. Але станції метрополітену будуть доступні як укриття у цілодобовому режимі.



Громадянам радять завжди мати при собі документ, що посвідчує особу.