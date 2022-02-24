Обстрілів у Мелітополі наразі немає – мер

Станом на 21:00 обстріли у Мелітополі не ведуться.

Джерело: відеозвернення міського голови Мелітополя Івана Федорова з центральної площі міста

Пряма мова Федорова: "Наразі обстріли Мелітополя не ведуться. За підсумками сьогоднішнього дня ми можемо сказати, що лише в одному місці обстріли зачепили житловий сектор, безпосередньо поруч із Новим Мелітополем, але жертв серед цивільного населення немає. Вірю в те, що їх і в майбутньому не буде".

Деталі: Мер додав, що всі системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі. Обленерго працює в посиленому режимі, на ніч там залишаються чергові.

Федоров пообіцяв оперативно інформувати мешканців про ситуацію в місті.