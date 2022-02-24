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Російські війська хочуть прорватися до Миколаєва, йдуть бої в околицях Чернігова

Четвер, 24 лютого 2022, 22:44
Російські війська хочуть прорватися до Миколаєва, йдуть бої в околицях Чернігова
Російський танк у Білорусі. Фото: Getty images

У Генеральному штабі Збройних Сил повідомили, що російські окупанти намагаються обійти Херсон та здійснити наступ на Миколаїв, а також, що ведуться бої в околицях Чернігова.

Джерело: facebook-сторінка Генштабу ЗСУ

Деталі: В аеропорту в Гостомелі зафіксували висадку до 200 російських десантників. Українські бійці ведуть запеклий бій за контроль над об’єктом.

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Російські окупанти ведуть бої під Херсоном та намагаються обійти його зі сходу, щоби продовжити наступ на Миколаїв.

Українські підрозділи ведуть бій на північному кордоні Чернігівщини по рубежу Перемога-Глухів. Колону російської техніки зупинили. За даними Генштабу, в околицях Чернігова чинить оборону українська 1-ша окрема танкова бригада. 

Крім того, російські окупанти здійснюють наступ за кількома напрямами. Ведеться оборона по рубежу Довжанка, Дворічна, Артемівка, Котузівка, Харків, Дергачі, Довжик, Мураха, Охтирка, Суми.

ВІДЕО ДНЯ

Уздовж білоруського кордону російські літаки Су-25СМ здійснюють демонстраційні дії з аеродрому Лунінець.

Дослівно: "На цей час з 90 батальйонно-тактичних груп на територію України введено понад 60 БТГр. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках.

Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки.

Ще одна мета загарбника нанести втрати критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно наносяться ракетно-авіаційні удари.

Противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад – оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян.

Військові звертаються до громадян: кожна пляшка запалювальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл з мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, надає значну перевагу силам оборони у відсічі збройної агресії".

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