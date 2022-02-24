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Гостомель відбили, але там триває зачистка ворога

Альона Мазуренко Четвер, 24 лютого 2022, 21:49
Гостомель відбили, але там триває зачистка ворога
скриншот

В МВС України повідомили, що українські захисники повернули контроль над аеропортом Гостомеля.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, телеграм Верховної Ради

Пряма мова: "Гостомель! Перша велика перемога!

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Годину тому наші десантники на вертольотах, відпрацювали аеродром Гостомеля нурсами!

Після чого висадилися і зачистили аеродром від ворога!

Російські десантники, хто вижив, розбіглися по лісах і полях".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Парламент інформацію про повернення українських позицій підтвердив.

Водночас, за інформацією УП, у Гостомелі все ще триває зачистка ворогів, які порозбігалися навсібоки.

Передісторія:

  • Станом на 19 годину 24 лютого окупанти захопили контроль над міжнародним аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.
  • Близько 18 години за Києвом керівник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Крісто Грозєв повідомив, що зі Пскова в напрямку Києва летять 18 російських військово-транспортних літаків Іл-76.
  • З початку доби 24 лютого окупанти ведуть прицільний вогонь із гелікоптерів. Два російських гелікоптери збили підрозділи Збройних Сил. Американські журналісти повідомили згодом, що російські окупанти захопили злітно-посадкову смугу аеропорту.
  • Російські військові захопили контроль над Чорнобильською атомною електростанцією. Під загрозою сховище ядерних відходів.

Теми: війнаКиївська областьРосіяУкраїна
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