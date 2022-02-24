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Укрзалізниця скасовує поїзди до Сум і Шостки

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 22:49
фото УЗ

Укрзалізниця у зв’язку з безпековою ситуацією скасовує поїзд Київ-Суми в обох напрямках, а також обмежує рух поїзда Київ-Шостка до станції Ніжин.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Скасовуються до подальших вказівок поїзди:

  • №778/777 сполученням Київ – Шостка з 25 лютого в обох напрямках;
  • №784/783 сполученням Київ – Шостка скасовується відправленням з Києва з 25 лютого, з Шостки – з 26 лютого;
  • №780/777 Київ – Суми скасовується з 25 лютого в обох напрямках.

При цьому рух поїзда №786/785 Київ – Шостка обмежується до станції Ніжин.

Що передувало: Раніше Укрзалізниця обмежила рух потягів між Херсоном та Миколаєвом, а також скасувала поїзди з та до Херсона. 

Теми: УкрзалізницяСуми
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