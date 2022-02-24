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Укренерго: енергосистема працює в нормальному режимі

Четвер, 24 лютого 2022, 22:55

Укренерго заявляє, що енергосистема України працює в нормальному режимі, і закликає українців не вірити фейкам.

Джерело: Укренерго у Facebook

Дослівно Укренерго: "Енергосистема працює в нормальному режимі і буде працювати. Нічого вимикати не потрібно, і ніхто нікуди не підключається вночі!".

Деталі: Укренерго назвало фейком інформацію, яка поширюється у соцмережах, про те що о 23:30 нібито треба вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях нібито для через підключення нашої енергомережі до європейської системи.

Укренерго закликає українців відповідально споживати електроенергію та не вестися на провокації ворога.

Теми: енергетика
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