Воєнний стан: українські чоловіки 18-60 років не можуть виїхати за межі країни
Четвер, 24 лютого 2022, 22:14
Державна прикордонна служба повідомляє, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, обмежено виїзд з України окремою категорією громадян.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Зокрема, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
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Така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану.
Громадян просять врахувати цю інформацію.