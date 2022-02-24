Воєнний стан: українські чоловіки 18-60 років не можуть виїхати за межі країни

Державна прикордонна служба повідомляє, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, обмежено виїзд з України окремою категорією громадян.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Зокрема, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

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Така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану.

Громадян просять врахувати цю інформацію.